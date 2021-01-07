Форвард сборной России попал в список главных открытий МЧМ-2021

Захару — 19 лет, он выступает в КХЛ за «Витязь» и за «Русских Витязей» в МХЛ. В главной европейской лиге у него 2 (1+1) очка в 27 встречах. В 7 играх молодежного чемпионата мира Бардаков записал на свой счет 2 (1+1) балла.