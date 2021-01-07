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13:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Форвард сборной России попал в список главных открытий МЧМ-2021

Скауты клубов НХЛ по итогам МЧМ-2021 составили рейтинг главных открытий турнира.

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Источник: Спорт-Экспресс

Журналист The Athletic Кори Пронман сообщил, что скауты клубов НХЛ по итогам МЧМ-2021 составили рейтинг главных открытий турнира. В список попал форвард сборной России Захар Бардаков.

Захару — 19 лет, он выступает в КХЛ за «Витязь» и за «Русских Витязей» в МХЛ. В главной европейской лиге у него 2 (1+1) очка в 27 встречах. В 7 играх молодежного чемпионата мира Бардаков записал на свой счет 2 (1+1) балла.

Также в список попали финны Топи Ниемеля, Самуэль Хелениус и Сантери Хатакка, американец Джон Фариначчи, немец Флориан Элиас и другие.

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