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13:56 (мск), источник: Sport24

В сборную России берут по блату? Третьяк винит в позоре на МЧМ физподготовку — за нее отвечал родственник Ларионова

Мы нашли человека, которого ищет ФХР.

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Чем объяснить провал сборной России на молодежном чемпионате мира? А ведь разгром от Канады в полуфинале и безвольное поражение в матче за бронзу — это именно что провал, а не рабочий результат, как кто-то пытается преподнести. В поисках виноватых болельщики нападают на Ярослава Аскарова, уже сделав из его клюшки мем. Журналисты забрасывают критическими стрелами Игоря Ларионова, напирая на его неопытность и ошибочную тактику. Наиболее внимательный читатель задастся вопросом: а кто ставил во главе молодежной сборной человека, который до прошлого года ни дня не работал тренером?

Вот только первым лицам нашего хоккея делать крайним Ларионова неудобно и невыгодно. Уволить его — значит признать свою ошибку. К тому же, это не человек с улицы, а легенда мирового хоккея. Причем легенда, имеющая собственное мнение и не стесняющаяся его открыто высказывать. Изгнать Профессора — значит получить сильного идеологического соперника. А врагов, как известно, нужно держать ближе, чем друзей. Этим, видимо, и руководствовался Роман Ротенберг, когда прошлой осенью сделал Ларионова своим советником. Ну, а если у главного тренера иммунитет, нужно искать виноватых в другом месте.

И, похоже, в ФХР определились с корпоративной позицией. Если проследить все официальные комментарии, а также почитать мнения приближенных экспертов, можно прийти к выводу: на самом верху причиной всех бед определили неважную физическую готовность игроков молодежки.

«Команда приехала в идеальном состоянии в Новогорск, были проведены тесты на физическую подготовку. Выиграли Кубок “Карьялы”, были быстрее всех, выносливее. В начале турнира обыграли сборную США, а потом скорости начали падать. Мастерство, талант — это все было, но команда с каждым матчем играла все медленнее, и эти детали нужно серьезно разбирать», — говорит Ротенберг.

«На этом чемпионате мира у сборной России видел только две хорошие игры — с американцами и шведами. Был ещё хороший период с финнами, а когда преимущество в физике кончается, мы сравниваемся по этому состоянию со всеми командами. Считаю, команда у нас неплохая, но физически она неподготовленная, из-за чего есть брак, нет скоростей. В итоге в том матче нас хватило только на первые 10 минут, когда мы выглядели просто шикарно», — вторит главе штаба президент ФХР Владислав Третьяк.

Впрочем, на этом Третьяк не остановился и предложил… найти тренера по физической подготовке.

«В этом плане надо разбираться, кто тренер по физической подготовке, и 8 января мы собираем тренерский штаб, будем обсуждать, в чём причина. Когда есть такая физика, то есть давление, скорости, и сразу в том матче были три момента, деваться шайбе некуда было, были выходы один на один, два в одного. Как силёнки стали уходить, финны нас догнали по броскам. А так ребята мастеровитые, техника у них хорошая, и претензии к ним трудно предъявить», — сказал Третьяк в интервью ТАСС.

Мы готовы помочь Владиславу Александровичу. Тем более, что вся информация есть в открытых источниках. 12 декабря на официальном сайте федерации был опубликован состав, в котором молодежная сборная отправится на чемпионат в Эдмонтон. В составе делегации был в том числе и тренер по ОФП. Интересно, что до МЧМ-2019 такая должность в штатном расписании молодежки в принципе отсутствовала. Валерий Брагин с помощниками сами готовили команду и контролировали состояние игроков.

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Так кто же он, загадочный тренер по ОФП, которого разыскивает Третьяк? Знакомьтесь, Филипп Арзамазов. Ему всего 35 лет, из которых половину жизни работает в сфере подготовки хоккеистов. Будучи воспитанником «Динамо», этот специалист дважды устраивался в родной клуб работать тренером. Последний раз Арзамазов дублировал обязанности Ивана Скобрева и продержался всего несколько месяцев. Были в его карьере и «Крылья Советов», где Арзамазов работал с разными возрастами. Его, как личного тренера, упоминали в своих интервью Николай Жердев и Алексей Терещенко.

У Арзамазова есть диплом тренера по легкой атлетике, а также несколько престижных зарубежных стажировок за плечами. Но в целом резюме не самое богатое, чтобы получить работу в молодежной сборной России. В ФХР наш герой трудится с прошлого сезона, то есть уже был с молодежкой на турнире в Остраве. Как он там оказался? А вот тут начинается самое интересное. Арзамазов — совладелец в LarionovPro, где также работает тренером. По удивительному стечению обстоятельств Филипп попал в сборную одновременно с человеком, чье имя носит центр спортивной подготовки.

Вы не поверите, но нам даже не пришлось проводить никакого расследования. Все, опять же, в открытом доступе. Арзамазов, наверняка не без гордости, указал место работы в шапке профиля своего инстаграма. Там же, в ленте инстаграма, мы насчитали более десяти совместных фотографий с Профессором, и это не считая поста, где Ларионов запечатлен вместе с Ротенбергом. Очевидно, что Филипп с Игорем Николаевичем хорошо знакомы и являются партнерами по бизнесу. Но и это еще не все.

На фотографиях Ларионов и Арзамазов не выглядят просто компаньонами. Вот наш герой на открытии именного ресторана Ларионова.

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Компанией главного тренера молодежки Арзамазов не ограничивается. Вот он с двумя дочерями Ларионова.

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Но познакомились они не сегодня и даже не вчера. Вот на ретро-фотоснимке эта же компания, но откуда-то из 90-х. Тренер по физической подготовке молодежной сборной России вхож в семью Ларионова с ранних лет.

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Ключ к разгадке подкинул Александр Овечкин — ровесник Арзамазова, который играл вместе с ним в школе «Динамо». Капитан «Вашингтона» однажды назвал эту фамилию, когда в интервью официальному сайту НХЛ рассказывал, как в юности тренировался с Ларионовым.

«Тот момент я никогда не забуду. Приехала настоящая легенда. У нас в “Динамо” Филипп Арзамазов играл. Его сестра вышла замуж за Игоря. И он приехал к нам тренироваться. На льду работали вместе пару раз. Это были колоссальные советы! Все мальчишки слушали его с открытым ртом», — вспоминает Овечкин.

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То есть человек, которого первые лица ФХР нарекают чуть ли не главным виновником провала в Эдмонтоне, не просто креатура Ларионова или его бизнес-партнер. Это его родственник по линии жены. Других подтверждений кроме слов Овечкина мы не нашли, а то, что разница в возрасте между Еленой Батановой (советской фигуристкой и женой Ларионова) с Филиппом Арамазовым составляет 21 год, кого-то может смутить. Тем не менее, поводов не верить Ови, фото с которым также можно найти в инстагарме у предполагаемого шурина Ларионова, нет.

Есть ли в этом блат? Арзамазов — не случайный человек в хоккее. К нему на индивидуальные тренировки приезжают многие известные хоккеисты, большинство из которых остаются довольны сотрудничеством. А вот насчет качества подготовки команд доносятся куда менее позитивные отзывы. И тут впору задать ключевой вопрос: попал бы он в молодежку, не связывай Арзамазова давние, тесные, а возможно и родственные связи с главным тренером? Ответ, думаю, очевиден. А грань между «доверился знакомому специалисту» и «пристроил родственника» слишком тонкая.

Игорь Ларионов на протяжении всей своей жизни формирует образ интеллигентного и принципиального человека. Перед тем как устроиться работать в ФХР, он долгое время критиковал эту организацию и весь наш хоккей. А чего стоит его заявление о коррупции в МХЛ? Было смело, ничего не скажешь. Вот только с тех, кто выступает моральным камертоном, и спрос особый. Первые вопросы к Профессору появились, когда его сын всплыл в СКА. Случилось это почти одновременно с назначением Ларионова-старшего советником Ротенберга. Теперь к человеку, который пытается задавать планку профессионализма, появилась новая порция вопросов. И задать их должны не только журналисты. Тем более, если в провале молодежки и правда виноват непосредственный протеже Ларионова.

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