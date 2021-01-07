В сборную России берут по блату? Третьяк винит в позоре на МЧМ физподготовку — за нее отвечал родственник Ларионова

Счастливый билет Как часто выигрывают в лотерею в России

Чем объяснить провал сборной России на молодежном чемпионате мира? А ведь разгром от Канады в полуфинале и безвольное поражение в матче за бронзу — это именно что провал, а не рабочий результат, как кто-то пытается преподнести. В поисках виноватых болельщики нападают на Ярослава Аскарова, уже сделав из его клюшки мем. Журналисты забрасывают критическими стрелами Игоря Ларионова, напирая на его неопытность и ошибочную тактику. Наиболее внимательный читатель задастся вопросом: а кто ставил во главе молодежной сборной человека, который до прошлого года ни дня не работал тренером?

Вот только первым лицам нашего хоккея делать крайним Ларионова неудобно и невыгодно. Уволить его — значит признать свою ошибку. К тому же, это не человек с улицы, а легенда мирового хоккея. Причем легенда, имеющая собственное мнение и не стесняющаяся его открыто высказывать. Изгнать Профессора — значит получить сильного идеологического соперника. А врагов, как известно, нужно держать ближе, чем друзей. Этим, видимо, и руководствовался Роман Ротенберг, когда прошлой осенью сделал Ларионова своим советником. Ну, а если у главного тренера иммунитет, нужно искать виноватых в другом месте.

И, похоже, в ФХР определились с корпоративной позицией. Если проследить все официальные комментарии, а также почитать мнения приближенных экспертов, можно прийти к выводу: на самом верху причиной всех бед определили неважную физическую готовность игроков молодежки.

«Команда приехала в идеальном состоянии в Новогорск, были проведены тесты на физическую подготовку. Выиграли Кубок “Карьялы”, были быстрее всех, выносливее. В начале турнира обыграли сборную США, а потом скорости начали падать. Мастерство, талант — это все было, но команда с каждым матчем играла все медленнее, и эти детали нужно серьезно разбирать», — говорит Ротенберг.

«На этом чемпионате мира у сборной России видел только две хорошие игры — с американцами и шведами. Был ещё хороший период с финнами, а когда преимущество в физике кончается, мы сравниваемся по этому состоянию со всеми командами. Считаю, команда у нас неплохая, но физически она неподготовленная, из-за чего есть брак, нет скоростей. В итоге в том матче нас хватило только на первые 10 минут, когда мы выглядели просто шикарно», — вторит главе штаба президент ФХР Владислав Третьяк.

Впрочем, на этом Третьяк не остановился и предложил… найти тренера по физической подготовке.

«В этом плане надо разбираться, кто тренер по физической подготовке, и 8 января мы собираем тренерский штаб, будем обсуждать, в чём причина. Когда есть такая физика, то есть давление, скорости, и сразу в том матче были три момента, деваться шайбе некуда было, были выходы один на один, два в одного. Как силёнки стали уходить, финны нас догнали по броскам. А так ребята мастеровитые, техника у них хорошая, и претензии к ним трудно предъявить», — сказал Третьяк в интервью ТАСС.

Мы готовы помочь Владиславу Александровичу. Тем более, что вся информация есть в открытых источниках. 12 декабря на официальном сайте федерации был опубликован состав, в котором молодежная сборная отправится на чемпионат в Эдмонтон. В составе делегации был в том числе и тренер по ОФП. Интересно, что до МЧМ-2019 такая должность в штатном расписании молодежки в принципе отсутствовала. Валерий Брагин с помощниками сами готовили команду и контролировали состояние игроков.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B69G4FoA41w/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B69G4FoA41w/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B69G4FoA41w/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Филипп Арзамазов (@arzygm)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Так кто же он, загадочный тренер по ОФП, которого разыскивает Третьяк? Знакомьтесь, Филипп Арзамазов. Ему всего 35 лет, из которых половину жизни работает в сфере подготовки хоккеистов. Будучи воспитанником «Динамо», этот специалист дважды устраивался в родной клуб работать тренером. Последний раз Арзамазов дублировал обязанности Ивана Скобрева и продержался всего несколько месяцев. Были в его карьере и «Крылья Советов», где Арзамазов работал с разными возрастами. Его, как личного тренера, упоминали в своих интервью Николай Жердев и Алексей Терещенко.

У Арзамазова есть диплом тренера по легкой атлетике, а также несколько престижных зарубежных стажировок за плечами. Но в целом резюме не самое богатое, чтобы получить работу в молодежной сборной России. В ФХР наш герой трудится с прошлого сезона, то есть уже был с молодежкой на турнире в Остраве. Как он там оказался? А вот тут начинается самое интересное. Арзамазов — совладелец в LarionovPro, где также работает тренером. По удивительному стечению обстоятельств Филипп попал в сборную одновременно с человеком, чье имя носит центр спортивной подготовки.

Вы не поверите, но нам даже не пришлось проводить никакого расследования. Все, опять же, в открытом доступе. Арзамазов, наверняка не без гордости, указал место работы в шапке профиля своего инстаграма. Там же, в ленте инстаграма, мы насчитали более десяти совместных фотографий с Профессором, и это не считая поста, где Ларионов запечатлен вместе с Ротенбергом. Очевидно, что Филипп с Игорем Николаевичем хорошо знакомы и являются партнерами по бизнесу. Но и это еще не все.

На фотографиях Ларионов и Арзамазов не выглядят просто компаньонами. Вот наш герой на открытии именного ресторана Ларионова.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BZfnCm6Frlm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZfnCm6Frlm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BZfnCm6Frlm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Филипп Арзамазов (@arzygm)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Компанией главного тренера молодежки Арзамазов не ограничивается. Вот он с двумя дочерями Ларионова.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bh2BBwbFYYK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bh2BBwbFYYK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bh2BBwbFYYK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Филипп Арзамазов (@arzygm)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но познакомились они не сегодня и даже не вчера. Вот на ретро-фотоснимке эта же компания, но откуда-то из 90-х. Тренер по физической подготовке молодежной сборной России вхож в семью Ларионова с ранних лет.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/MZjMBhnUzA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/MZjMBhnUzA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/MZjMBhnUzA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Филипп Арзамазов (@arzygm)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ключ к разгадке подкинул Александр Овечкин — ровесник Арзамазова, который играл вместе с ним в школе «Динамо». Капитан «Вашингтона» однажды назвал эту фамилию, когда в интервью официальному сайту НХЛ рассказывал, как в юности тренировался с Ларионовым.

«Тот момент я никогда не забуду. Приехала настоящая легенда. У нас в “Динамо” Филипп Арзамазов играл. Его сестра вышла замуж за Игоря. И он приехал к нам тренироваться. На льду работали вместе пару раз. Это были колоссальные советы! Все мальчишки слушали его с открытым ртом», — вспоминает Овечкин.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bjw8kEpl0u4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bjw8kEpl0u4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bjw8kEpl0u4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Филипп Арзамазов (@arzygm)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

То есть человек, которого первые лица ФХР нарекают чуть ли не главным виновником провала в Эдмонтоне, не просто креатура Ларионова или его бизнес-партнер. Это его родственник по линии жены. Других подтверждений кроме слов Овечкина мы не нашли, а то, что разница в возрасте между Еленой Батановой (советской фигуристкой и женой Ларионова) с Филиппом Арамазовым составляет 21 год, кого-то может смутить. Тем не менее, поводов не верить Ови, фото с которым также можно найти в инстагарме у предполагаемого шурина Ларионова, нет.

Есть ли в этом блат? Арзамазов — не случайный человек в хоккее. К нему на индивидуальные тренировки приезжают многие известные хоккеисты, большинство из которых остаются довольны сотрудничеством. А вот насчет качества подготовки команд доносятся куда менее позитивные отзывы. И тут впору задать ключевой вопрос: попал бы он в молодежку, не связывай Арзамазова давние, тесные, а возможно и родственные связи с главным тренером? Ответ, думаю, очевиден. А грань между «доверился знакомому специалисту» и «пристроил родственника» слишком тонкая.

Игорь Ларионов на протяжении всей своей жизни формирует образ интеллигентного и принципиального человека. Перед тем как устроиться работать в ФХР, он долгое время критиковал эту организацию и весь наш хоккей. А чего стоит его заявление о коррупции в МХЛ? Было смело, ничего не скажешь. Вот только с тех, кто выступает моральным камертоном, и спрос особый. Первые вопросы к Профессору появились, когда его сын всплыл в СКА. Случилось это почти одновременно с назначением Ларионова-старшего советником Ротенберга. Теперь к человеку, который пытается задавать планку профессионализма, появилась новая порция вопросов. И задать их должны не только журналисты. Тем более, если в провале молодежки и правда виноват непосредственный протеже Ларионова.