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17:25 (мск), источник: ТАСС

Ларионов: к тренеру по физподготовке молодежной сборной России не может быть вопросов

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов считает, что вопросов к тренеру по физической подготовке Филиппу Арзамасову по итогам чемпионата мира быть не должно. Об этом Ларионов рассказал журналистам.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг сборная России прилетела в Москву после чемпионата мира в канадском Эдмонтоне. Команда Ларионова заняла четвертое место на турнире. Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в беседе с корреспондентом ТАСС заявил, что имеет вопросы к физической готовности игроков на турнире.

«Говорить о физике преждевременно, работа над физическим состоянием шла как и всегда. Что касается Филиппа Арзамасова, то он много лет отработал в московском “Динамо”, поэтому в данном случае вопрос не о том, кто чей родственник, а о том, кто какой профессионал. Мы не можем сейчас кивать в одну сторону, потому что у нас команда, в которой собраны квалифицированные специалисты. Здесь не может быть таких вопросов», — подчеркнул Ларионов.

«Понятно, что поражение — это поражение тренеров. Игроки делали свое дело, в нашем понимании была проделана хорошая работа в необычное время. Говорить, что кто-то был не готов, не совсем правильно. Не думаю, что это нужно адресовать в сторону тренера по общей физической подготовке», — добавил он.

В полуфинале сборная России со счетом 0:5 проиграла канадцам. «В игре с канадцами было пару отскоков, когда был один канадский игрок и три-четыре наших, но шайба отскакивал к канадцу. Так нам забили первый гол», — сказал Ларионов.

«Этот чемпионат мира даст нам новый опыт, надо двигаться дальше. Когда ребята играют на молодежном чемпионате мира, скорее всего, к этому нужно относиться как к обучению и посмотреть, что из них вырастет. Хоккей сейчас прогрессирует, для ребят должен быть урок в том плане, что поражение сделает их сильнее. К сожалению, на этом турнире те, кто должен был забивать, остались на голодном пайке», — заключил главный тренер молодежной сборной России.

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