Бардаков: Сборной России не хватало простоты на МЧМ. Мы элементарно не лезли на пятак
Нападающий молодежной сборной России Захар Бардаков прокомментировал выступление команды на МЧМ-2021 в Канаде.
Нападающий молодежной сборной России Захар Бардаков прокомментировал выступление команды на МЧМ-2021 в Канаде.
Россияне заняли на турнире 4-е место, уступив в полуфинале Канаде (0:5) и Финляндии (1:4) в матче за 3-е место.
— Может в матче с Канадой не хватило человека, который мог взорвать ситуацию, как вы думаете?
— Да я не знаю, пытался
— Подколзин собирал всех на скамейке запасных и говорил речи. Это спонтанное решение или так всегда происходит, в раздевалке в том числе?
— У него не просто так на груди висит капитанская нашивка. Это его задача — заводить команду, подсказывать и мотивировать нас. К сожалению, не смогли выполнить его просьбы,
— Чем можете объяснить такой ступор в атаке?
— Не хватало простоты, наверное. Мы элементарно не лезли на пятак. Вася Подколзин, наверное, единственный кто это делал во всех матчах, а мы не смогли последовать его примеру.
— А как могло сил не хватить, столько готовились, в том же Новогорске почти месяц сбор был?
— У меня лично проблем с физической формой не был. Молодженый уровень просто, поэтому тут нельзя предугадать у кого будет пик, а у кого спад.
— Вас признали одним из открытий турнира, лично для себя приятно?
— Да? Я только сейчас об этом узнал.
— Мы увидели, по сути, две сборных: одна ведет по ходу матча с США 4:1, другая не может забить Чехии, с Германией имеет проблемы, какая из этих сборных настоящая?— Та, что играет в комбинационный хоккей, играет за счет эмоций и азарта, — передает слова Бардаков корреспондент Sport24 Тигран Арутюнян.