Бардаков: Сборной России не хватало простоты на МЧМ. Мы элементарно не лезли на пятак

Россияне заняли на турнире 4-е место, уступив в полуфинале Канаде (0:5) и Финляндии (1:4) в матче за 3-е место.

— Может в матче с Канадой не хватило человека, который мог взорвать ситуацию, как вы думаете?

— Да я не знаю, пытался где-то попробовать потолкаться, но турнир скоротечный, поэтому решил, что не надо драться и все.

— Подколзин собирал всех на скамейке запасных и говорил речи. Это спонтанное решение или так всегда происходит, в раздевалке в том числе?

— У него не просто так на груди висит капитанская нашивка. Это его задача — заводить команду, подсказывать и мотивировать нас. К сожалению, не смогли выполнить его просьбы, где-то даже подвели, можно сказать.

— Чем можете объяснить такой ступор в атаке?

— Не хватало простоты, наверное. Мы элементарно не лезли на пятак. Вася Подколзин, наверное, единственный кто это делал во всех матчах, а мы не смогли последовать его примеру. Где-то не хватило сил, где-то эмоций, но мы играли так, как нам говорили, но не получилось.

— А как могло сил не хватить, столько готовились, в том же Новогорске почти месяц сбор был?

— У меня лично проблем с физической формой не был. Молодженый уровень просто, поэтому тут нельзя предугадать у кого будет пик, а у кого спад.

— Вас признали одним из открытий турнира, лично для себя приятно?

— Да? Я только сейчас об этом узнал.