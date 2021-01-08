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11:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дания бойкотирует чемпионат мира по хоккею, если его не перенесут из Минска

Сборная Дании не выступит на чемпионате мира по хоккею в 2021 году, если турнир будет проведен в Минске.

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Источник: Спорт-Экспресс
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Об этом сообщил директор Датского хоккейного союза Ульрик Ларсен.

«Мы не хотим, чтобы наша сборная по хоккею выступала на чемпионате мира в Минске, — цитирует Ларсена DR.dk. — Мы хотим, чтобы чемпионат мира прошел в другой стране. Ожидаем скорых разъяснений от ИИХФ. Что будет, если игроки не захотят ехать в Минск? Если они не захотят играть, то мы не сможем этого сделать.

Но я не думаю, что мы зайдем так далеко. Будет сложно, если Дании придется отказаться от финального турнира ЧМ-2021 как одной стране. Но я уверен, что у четырех северных стран очень похожие взгляды на эти вещи. И тогда международной федерации станет труднее не заметить этого.

Ранее сообщалось, что финальный турнир ЧМ-2021 может быть перенесен из Минска. Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня. Кроме Минска, финальный турнир также должна принять Рига.

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