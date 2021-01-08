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18:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Мы не чехи, чтобы сидеть в обороне и ждать контратак». Ларионов остается в сборной России на следующий МЧМ

Главный тренер молодежной сборной дал итоговую пресс-конференцию после совещания с руководством ФХР, на котором было принято решение, что он продолжит свою работу.

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Источник: Спорт-Экспресс
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О стиле

— Мы хотим, чтобы хоккей был более доминирующим с нашей стороны, чтобы команда была более сбалансированной. Наша атака не была в ступоре, мы забили пять голов американцам, четыре — шведам. Надо избежать взлетов и падений. Та же Канада забила 16 Германии, но ноль — в финале. Или на ЧМ-2019 российская сборная с Кучеровым, Кузнецовым не забила ни одного гола в полуфинале Финляндии.

Надо обратить внимание на реализацию моментов и отдельные детали: броски защитников, борьбу за шайбу и отскоки. Мы не уйдем от концепта современного хоккея, не будем, как чехи, сидеть в обороне и ждать двух контратак. В своих клубах ребята играют в другом стиле, и необходимо время, чтобы направить их в нужное русло. Да, мы не можем собрать команду, в которой все красиво катаются, нужны игроки с характером.

Например, Егор Чинахов — версия Могильного и Кучерова. Талантливый, неординарный парень, но нужно уметь играть без шайбы.

О тренере по физподготовке Филиппе Арзамасове

— Я полностью доверяю этому человеку, он много лет отработал в «Динамо», в прошлом году работал в сборной. По поводу физического состояния игроков — это индивидуальная история: у Бардакова, Пономарева, которые отпахали, у Подколзина не было провалов. Другая ситуация у Амирова и Сафонова.

У нас была та же система подготовки, что и в прошлом году, но не было возможности ее полного воплощения из-за пандемии. Каких-то деталей, возможно, не хватило.

Во время загрузки произошла ошибка.

О составе на следующий год

— У нас будет семь игроков с этого МЧМ: очень сильный вратарь, который может быть еще лучше, четыре защитника и два центрфорварда.

Что касается совсем юных Матвея Мичкова и Ивана Мирошниченко. В этом возрасте очень меняется организм, меняется окружение. Это интересные ребята, я не смотрю на возраст — смотрю на игру. Эти ребята будут привлечены, чтобы пройти сито отбора. Один-два года разницы не имеют значения, если эти хоккеисты готовы держать удар.

О разногласиях в тренерском штабе

— Не знаю, откуда такая информация. У всех были свои полномочия. Сергей Голубович отвечал за защиту, Владимир Филатов — за атаку и большинство, Владимир Потапов — за соперников и меньшинство. Была коммуникация, разногласий не было.

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