IIHF получила предложения о проведении чемпионата мира 2021 года от Дании и Словакии

Турнир запланирован в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--27bad7fba53dc8361f7f" data-vnd="27bad7fba53dc8361f7f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=27bad7fba53dc8361f7f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Счастливые комбинации Истории людей, выигравших в лотерее

«Сейчас наша обязанность — предоставить совету IIHF как можно больше информации, чтобы совет мог принять наилучшее решение. Это включает в себя комплексную проверку и оценку готовности других стран принять это мероприятие. Мы получили предложения из Дании и ведем переговоры со Словакией», — сказал Фазель.

Президент IIHF отметил, что обсуждалась возможность проведения чемпионата мира исключительно в Минске. «Это обсуждалось, но пока не рассматривается. IIHF намерена обеспечить совместное проведение турнира и в Минске, и в Риге», — добавил он.