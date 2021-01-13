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14:38 (мск), источник: ТАСС

IIHF получила предложения о проведении чемпионата мира 2021 года от Дании и Словакии

ТАСС, 13 января. Дания и Словакия направили предложения Международной федерации хоккея (IIHF) о проведении чемпионата мира 2021 года. Об этом сообщил президент IIHF Рене Фазель, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

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Источник: Reuters

Турнир запланирован в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии.

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«Сейчас наша обязанность — предоставить совету IIHF как можно больше информации, чтобы совет мог принять наилучшее решение. Это включает в себя комплексную проверку и оценку готовности других стран принять это мероприятие. Мы получили предложения из Дании и ведем переговоры со Словакией», — сказал Фазель.

Президент IIHF отметил, что обсуждалась возможность проведения чемпионата мира исключительно в Минске. «Это обсуждалось, но пока не рассматривается. IIHF намерена обеспечить совместное проведение турнира и в Минске, и в Риге», — добавил он.

Окончательное решение о проведении чемпионата мира 2021 года должно быть принято на совете IIHF, который запланирован на конец января.

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