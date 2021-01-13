IIHF получила предложения о проведении чемпионата мира 2021 года от Дании и Словакии

Турнир запланирован в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии.
«Сейчас наша обязанность — предоставить совету IIHF как можно больше информации, чтобы совет мог принять наилучшее решение. Это включает в себя комплексную проверку и оценку готовности других стран принять это мероприятие. Мы получили предложения из Дании и ведем переговоры со Словакией», — сказал Фазель.
Президент IIHF отметил, что обсуждалась возможность проведения чемпионата мира исключительно в Минске. «Это обсуждалось, но пока не рассматривается. IIHF намерена обеспечить совместное проведение турнира и в Минске, и в Риге», — добавил он.
Окончательное решение о проведении чемпионата мира 2021 года должно быть принято на совете IIHF, который запланирован на конец января.