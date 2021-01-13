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13:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава IIHF раскрыл судьбу чемпионата мира по хоккею-2021 в Белоруссии

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель раскрыл судьбу чемпионата мира 2021 года, который должен пройти в Белоруссии и Латвии. Его слова доступны на официальном сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

«Основным вариантом для нас остается проведение чемпионата мира в Минске и Риге в 2021 году в условиях, ранее определенных IIHF», — заметил Фазель. Он добавил, что белорусское правительство готово к открытому диалогу с оппозицией, чтобы использовать спорт как средство сближения людей.

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11 января бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала национальные хоккейные федерации бойкотировать проведение чемпионата мира в Минске. Она заявила, что спортивный праздник не может проходить в стране, где политзаключенные «сидят в карцерах в нескольких километрах от ледовых арен».

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты граждан, несогласных с официальными итогами президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов, а Тихановская — 10 процентов. Одним из требований оппозиции является перенос чемпионата мира по хоккею из Минска в качестве отказа признать легитимность действующей власти. Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года.

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