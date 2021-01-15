Фазель: Латвия предложила IIHF провести все игры чемпионата мира

Турнир запланирован в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии.

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«Мы получили предложение от Латвии. Они сказали, что готовы принять 16 команд на двух аренах в Риге», — сказал Фазель.

Окончательное решение о проведении чемпионата мира 2021 года должно быть принято на совете IIHF, который запланирован на конец января. «Думаю, что в течение 5−10 дней будет решение по Минску. Нам нужно еще провести несколько встреч. Если мы отменим Минск, то, может быть, другие федерации выйдут на нас с предложением, это тоже возможно», — отметил президент IIHF.