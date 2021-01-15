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18:03 (мск), источник: ТАСС

Фазель: Чемпионат мира по хоккею 2021 года будет сложно провести со зрителями

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Международной федерации хоккея (IIHF) будет сложно провести чемпионат мира 2021 года со зрителями. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

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Источник: РИА "Новости"

Турнир запланирован в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии. В пятницу Фазель сообщил ТАСС о том, что Латвийская ассоциация хоккея предложила IIHF провести все матчи турнира в Риге.

«Будет очень сложно провести чемпионат мира со зрителями. Это окажет финансовое влияние на нас», — отметил Фазель.

Сборная России на чемпионате мира попала в группу А вместе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.

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