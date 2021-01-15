Фазель: Чемпионат мира по хоккею 2021 года будет сложно провести со зрителями

Турнир запланирован в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии. В пятницу Фазель сообщил ТАСС о том, что Латвийская ассоциация хоккея предложила IIHF провести все матчи турнира в Риге.