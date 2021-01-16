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12:16 (мск), источник: Прессбол

Рене Фазел о ЧМ-2021 в Минске: Очень сложно. Могу почти сказать, что должно произойти чудо

Президент ИИХФ Рене Фазел в интервью sportschau.de прокомментировал встречу с Александром Лукашенко, на которой обсуждались вопросы проведения чемпионата мира по хоккею-2021 в Минске.

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Источник: Reuters

— О поездке не жалеете?

— Мы (с генеральным секретарем ИИХФ Хорстом Лихтнером. — Прим.) были там, чтобы сделать что-то хорошее. О чем мы должны сожалеть? Но все преподносят так, будто мы хотели сделать что-то плохое. Мы могли написать письмо, но мы отправились туда и сказали: Александр [Лукашенко], у нас проблема. Мы настаиваем на том, что делаем: мы спортивное объединение, которому поручено организовать чемпионат мира по хоккею в Беларуси.

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— Считаете ли вы, что чемпионат мира в Беларуси возможен?

— Очень сложно, очень сложно. Я могу почти сказать, что должно произойти чудо. Мы, конечно же, не примем столь важное решение на эмоциях. Мне все еще нужно немного отдохнуть. Хорсту еще предстоит провести анализ потенциального плана «Б».

— Как мог бы выглядеть план «Б»?

— Мы можем подтвердить, что у нас есть предложения и что мы ведем переговоры. Логично заняться этим сейчас конкретно. Мы не наивны. Фактически мы начали это в октябре прошлого года, теперь пора это конкретизировать. Это займет несколько дней, а не месяцев. Наша цель — провести чемпионат мира.

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