Рене Фазел о ЧМ-2021 в Минске: Очень сложно. Могу почти сказать, что должно произойти чудо

— О поездке не жалеете?

— Мы (с генеральным секретарем ИИХФ Хорстом Лихтнером. — Прим.) были там, чтобы сделать что-то хорошее. О чем мы должны сожалеть? Но все преподносят так, будто мы хотели сделать что-то плохое. Мы могли написать письмо, но мы отправились туда и сказали: Александр [Лукашенко], у нас проблема. Мы настаиваем на том, что делаем: мы спортивное объединение, которому поручено организовать чемпионат мира по хоккею в Беларуси.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d4c37b3697c10577c480" data-vnd="d4c37b3697c10577c480" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d4c37b3697c10577c480" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Считаете ли вы, что чемпионат мира в Беларуси возможен?

— Очень сложно, очень сложно. Я могу почти сказать, что должно произойти чудо. Мы, конечно же, не примем столь важное решение на эмоциях. Мне все еще нужно немного отдохнуть. Хорсту еще предстоит провести анализ потенциального плана «Б».

— Как мог бы выглядеть план «Б»?