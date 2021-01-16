В IIHF назвали проведение ЧМ в Белоруссии невыполнимой задачей

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По мнению Куммолы, организация турнира в Белоруссии в данный момент — невыполнимая задача. Функционер добавил, что не удивился позиции компаний Skoda и Nivea Men, отказавшихся спонсировать ЧМ в случае его проведения в стране. Куммола считает, что соревнования следует провести в Латвии.

Ранее компания Nivea Men и автоконцерн Skoda выступили с заявлениями о том, что откажутся спонсировать чемпионат мира по хоккею в случае его проведения в Белоруссии. Такое решение мотивируется сложившейся в стране политической ситуацией.

Изначально планировалось, что ЧМ по хоккею пройдет в Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 года.