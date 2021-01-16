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16 января, источник: Спорт-Экспресс

В Швейцарии сообщили, что у Белоруссии отберут чемпионат мира по хоккею

По данным швейцарского издания Watson, Белоруссия будет лишена права проведения чемпионата мира по хоккею.

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Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что решение будет объявлено в понедельник. Остается прояснить только юридические вопросы (в частности, выплату страховки). Среди других вариантов рассматриваются Дания и Словакия. Не исключено также, что весь турнир пройдет в Латвии.

Ранее компании Skoda и Nivea отказались быть спонсорами чемпионата мира, если турнир пройдет в Белоруссии.

Чемпионат мира по хоккею-2021 пройдет 21 мая — 6 июня. На данный момент его проведение запланировано в Минске (Белоруссия) и Риге (Латвия).

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