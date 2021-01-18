Сейм Латвии отвергает любую возможность проведения ЧМ по хоккею с Белоруссией

«Латвия отвергает любую возможность устроить хоккейный чемпионат вместе с Беларусью, так как при нынешних обстоятельствах, когда в Беларуси проводятся насильственные репрессии, устраивать спортивное мероприятие такого масштаба в Минске является недопустимым», — приводит пресс-служба парламента слова председателя комиссии Рихардса Колса.

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11 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Международная федерация хоккея (IIHF) находится под давлением в связи с ситуацией вокруг проведения чемпионата мира в Белоруссии. Об этом он сказал на встрече с главой IIHF Рене Фазелем.