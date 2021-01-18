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16:20 (мск), источник: ТАСС

Сейм Латвии отвергает любую возможность проведения ЧМ по хоккею с Белоруссией

РИГА, 18 января. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии отвергает возможность совместного проведения в 2021 году чемпионата мира (ЧМ) вместе с Белоруссией. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении комиссии сейма по иностранным делам.

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«Латвия отвергает любую возможность устроить хоккейный чемпионат вместе с Беларусью, так как при нынешних обстоятельствах, когда в Беларуси проводятся насильственные репрессии, устраивать спортивное мероприятие такого масштаба в Минске является недопустимым», — приводит пресс-служба парламента слова председателя комиссии Рихардса Колса.

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Рене Фазель: Спонсоров чемпионата мира по хоккею просили бойкотировать турнир

11 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Международная федерация хоккея (IIHF) находится под давлением в связи с ситуацией вокруг проведения чемпионата мира в Белоруссии. Об этом он сказал на встрече с главой IIHF Рене Фазелем.

Различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии. Премьер Латвии Кришьянис Кариньш ранее высказался о переговорах с IIHF на предмет переноса турнира в другую страну в связи с политической ситуацией в Белоруссии. Чемпионат мира 2021 года запланирован с 21 мая по 6 июня в Белоруссии и Латвии.

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