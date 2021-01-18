Минск лишился права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года

В понедельник состоялось заседание совета IIHF, посвященное этому вопросу. «Матчи чемпионата мира будут перенесены из Минска», — сказал собеседник агентства. В релизе IIHF отмечается, что место проведения турнира будет определено позднее.

Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня. Проведение чемпионата мира было запланировано в Минске и Риге, но позднее различные европейские общественные организации стали призывать IIHF перенести чемпионат мира из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат мира, если он пройдет в Белоруссии.

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Решение провести чемпионат мира в Минске и Риге было принято на конгрессе IIHF в германском Кёльне, который проходил во время мирового первенства 2017 года. Латвия должна принять мировое первенство во второй раз. В Риге проходил чемпионат мира 2006 года. Белоруссия была хозяином мирового первенства однажды — в 2014 году.