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18:39 (мск), источник: ТАСС

Минск лишился права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Минск лишился права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом ТАСС сообщил источник, позднее эту информацию подтвердила Международная федерация хоккея (IIHF).

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник состоялось заседание совета IIHF, посвященное этому вопросу. «Матчи чемпионата мира будут перенесены из Минска», — сказал собеседник агентства. В релизе IIHF отмечается, что место проведения турнира будет определено позднее.

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Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня. Проведение чемпионата мира было запланировано в Минске и Риге, но позднее различные европейские общественные организации стали призывать IIHF перенести чемпионат мира из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат мира, если он пройдет в Белоруссии.

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Решение провести чемпионат мира в Минске и Риге было принято на конгрессе IIHF в германском Кёльне, который проходил во время мирового первенства 2017 года. Латвия должна принять мировое первенство во второй раз. В Риге проходил чемпионат мира 2006 года. Белоруссия была хозяином мирового первенства однажды — в 2014 году.

Сборная России должна была проводить свои матчи группового этапа в Минске. В столице Белоруссии также должны были пройти два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал. Российские хоккеисты на групповом этапе чемпионата мира выступят в группе А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Дании, Словакии, Великобритании и Белоруссии. Чемпионат мира 2020 года должен был пройти в Швейцарии, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

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