Фазель прокомментировал перенос ЧМ-2021 по хоккею из Минска
Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал решение организации перенести чемпионат мира по хоккею из Минска.
Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал решение организации перенести чемпионат мира по хоккею из Минска.
— Очень прискорбно, что нам пришлось отменить заявку на совместное проведение Минска и Риги, — цитирует сайт ИИХФ Фазеля. — В ходе этого процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь решить
И хотя Совет считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды