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19:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фазель прокомментировал перенос ЧМ-2021 по хоккею из Минска

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал решение организации перенести чемпионат мира по хоккею из Минска.

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Источник: РИА "Новости"

— Очень прискорбно, что нам пришлось отменить заявку на совместное проведение Минска и Риги, — цитирует сайт ИИХФ Фазеля. — В ходе этого процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы, происходящие в Белоруссии, и найти правильный путь вперед.

И хотя Совет считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьезные проблемы, которые нужно решать, а также в приоритете должна быть безопасность команд, зрителей и официальных лиц.

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