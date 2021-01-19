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00:17 (мск), источник: Vesti.kz

Минск лишили права проведения чемпионата мира по хоккею-2021 с участием сборной Казахстана

Международная федерация хоккея приняла решение лишить Минск (Беларусь) права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года, сообщается на сайте ИИХФ.

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Матчи турнира запланированы с 21 мая по 6 июня. Изначально ЧМ должен был пройти в Минске и Риге (Латвия), города подавали совместную заявку. Но ряд стран, организаций и спонсоров выступили против из-за напряженной политической обстановки в Беларуси.

Решение о том, где теперь пройдет турнир, пока не принято. В ИИХФ отметили, что изучат вопрос и оценят возможность проведения чемпионата мира в одной локации, в том числе в Латвии. Ранее Рига заявляла, что готова самостоятельно принять соревнования.

Напомним, в ЧМ-2021 участие примет сборная Казахстана, которая в 2019 году вернулась в топ-дивизион. Чемпионат мира в 2020 году был отменен из-за пандемии коронавируса.

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