Минск лишили права проведения чемпионата мира по хоккею-2021 с участием сборной Казахстана
Международная федерация хоккея приняла решение лишить Минск (Беларусь) права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года, сообщается на сайте ИИХФ.
Международная федерация хоккея приняла решение лишить Минск (Беларусь) права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года, сообщается на сайте ИИХФ.
Матчи турнира запланированы с 21 мая по 6 июня. Изначально ЧМ должен был пройти в Минске и Риге (Латвия), города подавали совместную заявку. Но ряд стран, организаций и спонсоров выступили против
Решение о том, где теперь пройдет турнир, пока не принято. В ИИХФ отметили, что изучат вопрос и оценят возможность проведения чемпионата мира в одной локации, в том числе в Латвии. Ранее Рига заявляла, что готова самостоятельно принять соревнования.
Напомним, в ЧМ-2021 участие примет сборная Казахстана, которая в 2019 году вернулась в