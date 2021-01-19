Минск лишили права проведения чемпионата мира по хоккею-2021 с участием сборной Казахстана

Матчи турнира запланированы с 21 мая по 6 июня. Изначально ЧМ должен был пройти в Минске и Риге (Латвия), города подавали совместную заявку. Но ряд стран, организаций и спонсоров выступили против из-за напряженной политической обстановки в Беларуси.

Решение о том, где теперь пройдет турнир, пока не принято. В ИИХФ отметили, что изучат вопрос и оценят возможность проведения чемпионата мира в одной локации, в том числе в Латвии. Ранее Рига заявляла, что готова самостоятельно принять соревнования.