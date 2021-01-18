Третьяк: IIHF рассматривает три варианта проведения чемпионата мира — 2021

В понедельник стало известно, что Минск лишен права проведения чемпионата мира, который он должен был принять совместно с Ригой.

«IIHF рассматривает три варианта проведения [чемпионата мира]: только Латвия, Латвия + Словакия, Дания + Латвия», — сказал Третьяк.

Ранее президент IIHF Рене Фазель сообщил ТАСС, что Латвия может в одиночку принять турнир. Генеральный секретарь Латвийской хоккейной ассоциации Виестурс Козиолс заявил, что это возможно, если в стране будет построена временная арена.