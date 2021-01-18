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19:51 (мск), источник: ТАСС

Третьяк: IIHF рассматривает три варианта проведения чемпионата мира — 2021

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) рассматривает три варианта мест проведения чемпионата мира 2021 года. Об этом ТАСС сообщил член совета IIHF, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник стало известно, что Минск лишен права проведения чемпионата мира, который он должен был принять совместно с Ригой.

«IIHF рассматривает три варианта проведения [чемпионата мира]: только Латвия, Латвия + Словакия, Дания + Латвия», — сказал Третьяк.

Ранее президент IIHF Рене Фазель сообщил ТАСС, что Латвия может в одиночку принять турнир. Генеральный секретарь Латвийской хоккейной ассоциации Виестурс Козиолс заявил, что это возможно, если в стране будет построена временная арена.

IIHF сообщила, что чемпионат мира не будет проходить в Минске из соображений безопасности, так как ситуация находится вне контроля федерации. Ранее различные общественные и политические организации призвали IIHF перенести турнир из Минска в связи с нестабильной политической ситуацией.

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