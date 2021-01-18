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22:11 (мск), источник: Sport24

Тихонов: В Белоруссии был лучший чемпионат мира за всю историю, а сейчас политика вмешалась

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал мнение о лишении Белоруссии права на проведение матчей ЧМ-2021 по хоккею.

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Источник: РИА "Новости"

«Я считаю, что это неправильно. Все-таки в Белоруссии был лучший чемпионат мира за всю историю, а сейчас политика вмешалась. Это очень плохо», — цитирует Тихонова РИА Новости.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.

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