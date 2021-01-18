Тихонов: В Белоруссии был лучший чемпионат мира за всю историю, а сейчас политика вмешалась
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал мнение о лишении Белоруссии права на проведение матчей ЧМ-2021 по хоккею.
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал мнение о лишении Белоруссии права на проведение матчей ЧМ-2021 по хоккею.
«Я считаю, что это неправильно.
Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.