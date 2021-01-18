Герасименя: ЧМ в Минске мог стать пиаром одного человека. В тюрьмах оказались бы тысячи белорусов

«Во-первых, мы наблюдали ситуацию в Беларуси и понимали, что проведение чемпионата мира в Минске на данный момент небезопасно для болельщиков, игроков и всех присутствующих. Мы видим, что людей до сих пор хватают на улице необоснованно, не разбираясь, кто это и что. Каждый может оказаться под ударом.

Перед чемпионатом мира — 2014 по хоккею в Минске наблюдалась волна задержаний и арестов. Поэтому мы понимаем, какой масштаб репрессии приобрели бы сейчас, чтобы зачистить улицы и провести мероприятие тихо и спокойно. В тюрьмах оказались бы тысячи белорусов, которые захотели бы выйти и высказать свою позицию.

Второй момент — это нарушение прав человека. Мы считаем, что такой крупный международный турнир не может проводиться в стране, где права людей, данные нам при рождении, не соблюдаются.

В-третьих, проведение ЧМ в Минске могло стать пиаром одного человека, легитимизацией и подтверждением власти Лукашенко, признанием его как лидера. Он бы встречал гостей как организатор и, может быть, даже вручал бы медали призерам, что в принципе неприемлемо.