По неспортивному принципу. Белоруссию лишили чемпионата мира по хоккею

Турнир должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Как сообщил вице-президент IIHF Калерво Куммола, место проведения белорусской части турнира будет определено в течение ближайших двух недель. В столице Белоруссии должны были состояться матчи группы А (в том числе с участием сборной России), два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал. Президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета IIHF Владислав Третьяк сообщил ТАСС, что рассматривается три варианта развития событий: проведение чемпионата мира только в Латвии, в Латвии и Дании, в Латвии и Словакии.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ed1d51101ed1696e0247" data-vnd="ed1d51101ed1696e0247" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ed1d51101ed1696e0247" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Очень прискорбно, что пришлось отозвать совместную заявку Минска и Риги на проведение чемпионата мира, — сказал президент IIHF Рене Фазель. — В ходе этого процесса мы пытались действовать так, чтобы чемпионат мира можно было использовать в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы в Белоруссии и найти позитивный путь вперед. И хотя совет считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьезные проблемы, которые нужно решать. Также мы должны заботиться о безопасности команд, зрителей и официальных лиц».

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Наиболее очевидной кажется ситуация, при которой все матчи пройдут в Латвии. Но есть нюансы. В стране только одна арена («Арена-Рига») вместимостью более 10 тыс. зрителей. Это минимум для проведения решающих матчей по регламенту IIHF. Таким образом, турнир полностью могут отдать Латвии только в том случае, если из-за пандемии коронавируса посещаемость игр будет ограничена.

Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис отметил, что готов к любому решению IIHF по формату чемпионата мира. «Латвия может провести турнир и в одиночку, и с другой страной, все будет зависеть от IIHF и формата турнира. Если чемпионат будет проводиться по такой же формуле, как проходил молодежный чемпионат мира в Эдмонтоне, тогда Латвия может без проблем принять турнир одна. Если же будет, как бывало исторически, с 10 тысячами зрителей, то срок для подготовки очень короткий, но это тоже возможно», — сказал Калвитис ТАСС.

Генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс ранее рассказал ТАСС, что в Риге под чемпионат мира может быть построена быстровозводимая арена за короткое время.

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IIHF не выдержала политического и финансового давления

Решение провести чемпионат мира в Минске и Риге было принято на конгрессе IIHF в германском Кёльне, который проходил во время мирового первенства 2017 года. В начале августа 2020 года Куммола сообщил, что поднял вопрос о смене места проведения, причиной его инициативы стали демонстрации оппозиции после результатов выборов президента Белоруссии. Вице-президент IIHF тогда был единственным членом совета организации, кто выдвинул такой вариант. Остальные члены исполнительного органа IIHF выступили против, а Фазель неоднократно заявлял, что его организация не собирается переносить турнир и влезать в политику.

7 сентября появилась информация о том, что кабинет министров Латвии обратится в IIHF с просьбой провести чемпионат мира с другой страной. Позднее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш отправил письмо в IIHF, где отметил, что страна заинтересована в сохранении статуса одного из организаторов чемпионата мира. При этом он упомянул потенциальную невозможность проведения турнира совместно с Минском из-за ситуации в Белоруссии.

В середине ноября Латвия внесла главу Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова в список людей, которым запрещен въезд на территорию страны.

Это произошло после того, как умер активист белорусской оппозиции Михаил Бондаренко. Басков является одним из подозреваемых в деле об убийстве.

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Примерно в те же сроки Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение временно отстранить представителей Национального олимпийского комитета Белоруссии от участия в мероприятиях МОК, в том числе от Олимпийских игр, за нарушения Олимпийской хартии. Санкции коснулись и Баскова, который является членом исполкома НОК Белоруссии.

В середине декабря 47 членов Европарламента направили письмо Фазелю, в котором напомнили ему о ценностях IIHF. В конце 2020 года Фазель сообщил ТАСС, что IIHF проводит свою проверку в отношении Баскова. В январе глава международной федерации побывал в Минске, где встретился с Александром Лукашенко. 16 января несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат мира, если он пройдет в Белоруссии, после чего президент IIHF сообщил ТАСС о серьезном политическом давлении на организацию.

Совет IIHF, на котором должна была решиться судьба чемпионата мира, изначально был запланирован на 25—26 января . Однако 15 января Фазель заявил о том, что члены совета международной федерации проведут внеплановую видеоконференцию 18 января.

Россия поддержит любое решение, Белоруссия ждет разъяснения

В декабре Фазель сообщил о том, что Федерация хоккея России сделала предложение IIHF о проведении белорусской части турнира в Санкт-Петербурге. Однако после вступления в силу решения Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому РФ не может принимать чемпионаты мира в ближайшие два года, такой вариант стал невозможным. Поскольку проведение чемпионата мира является важным источником дохода международной федерации, вариант отмены турнира IIHF не рассматривает. Тем более что прошлогодний чемпионат в Швейцарии провести не удалось.

Как сообщал Фазель, IIHF на прошлой неделе получила предложение от Датского хоккейного союза по проведению матчей турнира в Хернинге. Также президент IIHF находится в диалоге с Федерацией хоккея Словакии. Фазель отметил, что провести мировое первенство со зрителями IIHF будет сложно, из-за чего отпал вариант с Прагой. В Чешском хоккейном союзе заявили о финансовой невыгодности организации турнира без болельщиков.

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«Мы не имеем к этому отношения, это не наша территория. Нам скажут, что чемпионат мира будет в Братиславе, Латвии или где-то еще. Мы скажем: “Хорошо, поедем туда, куда определит Международная федерация хоккея”. В этом плане мы полностью поддерживаем IIHF», — рассказал ТАСС источник в ФХР.

После переноса чемпионата мира из Минска компания Skoda, являющаяся главным спонсором чемпионата мира с 1993 года, сообщила о том, что рассматривает различные варианты поддержки предстоящего турнира. «Для нас данный вопрос являлся принципиально важным. Могу только точно сказать, что, если бы чемпионат мира проводился в Белоруссии, мы не были бы его спонсорами», — сказал ТАСС директор департамента по связям с общественностью компании Томаш Котера.

В свою очередь, в Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) ждут разъяснений от IIHF по принятому решению. «Мы ждем разъяснений со стороны IIHF по ряду вопросов, связанных с переносом минской части турнира», — заявили ТАСС в пресс-службе ФХБ.

Ничего общего с хоккеем

Российская хоккейная общественность восприняла новость о переносе чемпионата мира из Минска негативно. «Жаль, что политические силы внедряются в спорт, который является объединяющим фактором. Мы видим, что, к сожалению, руководители некоторых федераций не способны устоять перед давлением своих политиков, им навязывают решения», — сказал ТАСС бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

«Это маразм, на днях я читал выступление Рене Фазеля, который четко сказал, что идет давление некоторых федераций, насколько помню, речь шла о Дании, Финляндии, Швеции, Германии, об их противодействии. Дело в том, что решение о проведении чемпионата принимает даже не совет IIHF, на это должно быть решение конгресса федерации, а здесь вступили уже политические силы, которые решили пойти через хоккей. Но IIHF — это международная федерация под эгидой Международного олимпийского комитета, а никаких решений МОК на этот счет не принимал. Это просто беспредел, государства через своих представителей в IIHF начинают давить, в IIHF более ста стран, и никто их не спрашивает, здесь нет никакого спортивного решения», — отметил в беседе с корреспондентом ТАСС бывший президент ФХР Александр Стеблин.

Думаю, что был выход из ситуации, надо отделять мух от котлет, а IIHF пошла на поводу. Владимир Крикунов Бывший главный тренер сборных России и Белоруссии

Бывший главный тренер сборных России и Белоруссии Владимир Крикунов считает, что чемпионат мира 2014 года, который прошел в Минске, был лучшим с точки зрения организации. «Это уже политика, это не имеет ничего общего с хоккеем. Думаю, что был выход из ситуации, надо отделять мух от котлет, а IIHF пошла на поводу. В данном случае Федерация хоккея Белоруссии была за то, чтобы чемпионат мира был в Минске», — сказал Крикунов ТАСС.

Латвия должна принять мировое первенство во второй раз. В Риге проходил чемпионат мира 2006 года. Белоруссия была хозяином мирового первенства однажды — в 2014 году.

На Западе поддержали решение IIHF

За день до оглашения решения Фазель в интервью ТАСС подчеркнул, что наибольшее давление на IIHF оказывается со стороны Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Поэтому неудивительно, что все эти страны остались довольны переносом турнира из Белоруссии. «Я приветствую решение IIHF. Это верный сигнал о том, что спорт не будет использоваться во благо авторитарных режимов. Латвия выполнит свои обязательства и готова оценить принятие всего чемпионата», — написал в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Аналогичное мнение высказал и глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. Президент Федерации хоккея Германии, член совета IIHF Франц Райндль подчеркнул, что решение было безальтернативным. «Принятое сегодня решение является взвешенным, последовательным и логичным. Белоруссия не может гарантировать выполнение условий [проведения турнира], чтобы стать в этом году достойным организатором чемпионата мира», — считает Райндль.

«Мы в шведском хоккее приветствуем известие о переносе чемпионата мира из Белоруссии и считаем, что решение Международной федерации хоккея является единственно разумным с учетом ситуации. Теперь мы можем, наконец, сосредоточиться на спортивных вопросах, и после сегодняшнего объявления мы с нетерпением ждем хоккейного праздника, который завершит этот безумный сезон», — отметил президент Шведской федерации хоккея Андерс Ларссон.