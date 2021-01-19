В Латвийской федерации хоккея выразили сожаление в связи с лишением Минска чемпионата мира

В понедельник совет IIHF лишил Белоруссию права принять в 2021 году матчи чемпионата мира, который должен пройти с 21 мая по 6 июня. Решение было обусловлено вопросами безопасности, которые находятся «вне контроля» международной федерации. Теперь все матчи чемпионата мира могут перенести в Латвию, которая изначально должна была принимать турнир вместе с Белоруссией.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ed1d51101ed1696e0247" data-vnd="ed1d51101ed1696e0247" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ed1d51101ed1696e0247" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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«Я никогда не радовался тому, что у кого-то что-то отняли, будь то шоколад, награда или чемпионат мира. Это всегда плохо. Просто к этому все шло. К сожалению, в Белоруссии сейчас сложилась непростая ситуация, и она многогранна: речь идет о таких вопросах, как безопасность, права человека, коронавирус», — сказал Козиолс.

«Очень жаль, что наши соседи и партнеры потеряли чемпионат мира, но думаю, другого выхода просто не было», — добавил он.

Не исключено, что Латвия примет чемпионат мира совместно с Данией или Словакией. Решение должно быть принято в течение двух недель.