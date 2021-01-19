Белоруссия получит компенсацию из-за переноса чемпионата мира по хоккею
Белоруссия получит компенсацию от Международной федерации хоккея (IIHF)
Белоруссия получит компенсацию от Международной федерации хоккея (IIHF)
Бржиза обратил внимание, что IIHF не ждут санкции
Он добавил, что в докладе от генерального секретаря IIHF будут определены траты и последствия данного решения.
О переносе турнира из Минска стало известно 18 января. IIHF объяснила решение соображениями безопасности. Изначально планировалось, что турнир пройдет в Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 года.
В Белоруссии с 9 августа прошлого года продолжаются массовые протесты граждан, несогласных с итогами президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко. Одним из требований оппозиции был перенос чемпионата мира из Минска в качестве отказа признать легитимность действующей власти.