Белоруссия получит компенсацию из-за переноса чемпионата мира по хоккею

Бржиза обратил внимание, что IIHF не ждут санкции из-за случившегося, однако федерация обязана будет выплатить компенсацию белорусским организаторам, прописанную в контракте.

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Он добавил, что в докладе от генерального секретаря IIHF будут определены траты и последствия данного решения.

О переносе турнира из Минска стало известно 18 января. IIHF объяснила решение соображениями безопасности. Изначально планировалось, что турнир пройдет в Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 года.