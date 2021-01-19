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11:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Белоруссия получит компенсацию из-за переноса чемпионата мира по хоккею

Белоруссия получит компенсацию от Международной федерации хоккея (IIHF) из-за переноса чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом Sport.cz сообщил член совета организации Петр Бржиза.

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Бржиза обратил внимание, что IIHF не ждут санкции из-за случившегося, однако федерация обязана будет выплатить компенсацию белорусским организаторам, прописанную в контракте.

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Он добавил, что в докладе от генерального секретаря IIHF будут определены траты и последствия данного решения.

О переносе турнира из Минска стало известно 18 января. IIHF объяснила решение соображениями безопасности. Изначально планировалось, что турнир пройдет в Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 года.

В Белоруссии с 9 августа прошлого года продолжаются массовые протесты граждан, несогласных с итогами президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко. Одним из требований оппозиции был перенос чемпионата мира из Минска в качестве отказа признать легитимность действующей власти.

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