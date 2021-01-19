Федерация хоккея Белоруссии считает IIHF жертвой политических игр

В понедельник совет IIHF лишил Минск права принять матчи чемпионата мира, который должен пройти с 21 мая по 6 июня.

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«Нам жаль, что Международная федерация хоккея и крупнейшие мировые бренды, поддерживающие развитие мирового хоккея, стали жертвами политических игр вокруг Беларуси. Нашей страной была проделана большая работа сначала по подготовке заявки на проведение в 2021 чемпионата мира по хоккею IIHF, а после — непосредственно по организации турнира», — говорится в заявлении Баскова.

Он добавил, что Минск не сможет оспорить это решение. «К сожалению, процедура, предусмотренная Международной федерацией хоккея, не предусматривает возможности апелляции», — отметил Басков.

При этом, по его словам, Минск по-прежнему считает, что чемпионат мира в 2021 году «не стал бы исключением, и, как минимум, повторил успех турнира, который белорусы принимали в 2014 году».