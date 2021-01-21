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16:07 (мск), источник: ТАСС

Совет IIHF определится с местом проведения ЧМ-2021 26 или 27 января

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF), на котором определится хозяин чемпионата мира 2021 года, пройдет 26 или 27 января. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

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Источник: РИА "Новости"

«На следующей неделе мы точно примем решение. Совет IIHF состоится во вторник или среду», — сказал Фазель.

Конгресс IIHF в 2017 году принял решение о проведении чемпионата мира 2021 года в Минске и Риге. В понедельник IIHF лишила Минск права проведения матчей чемпионата мира. Утверждалось, что это обусловлено вопросами безопасности, которые находятся вне контроля международной федерации. В столице Белоруссии должны были состояться матчи группы А (в том числе с участием сборной России), два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал.

Совет IIHF рассмотрит три варианта места проведения белорусской части турнира. Вместо Минска игры чемпионата мира может принять Братислава, датский Хернинг или Рига проведет первенство в полном объеме.

Российские хоккеисты на групповом этапе чемпионата мира выступят в группе А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Дании, Словакии, Великобритании и Белоруссии.

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