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16:04 (мск), источник: ТАСС

Фазель: IIHF не будет рассматривать заявку Литвы на проведение чемпионата мира

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) не будет рассматривать заявку Литвы для проведения чемпионата мира 2021 года. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

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Источник: РИА "Новости"

В среду министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сообщила, что Литва отправила Латвии и IIHF официальные письма с заверением в готовности принять совместно с Латвией матчи чемпионата мира — 2021.

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«У меня была видеоконференция с премьер-министром Литвы [Ингридой Шимоните]. В первую очередь я очень благодарен правительству Литвы за готовность помочь нам, — сказал Фазель. — У нас уже были дискуссии с Братиславой, Ригой и Данией — у Дании и Братиславы есть хороший опыт проведения турнира в 2018 и 2019 годах. Я очень ценю предложение Литвы и готовность помочь нам, но слишком много кандидатов на проведение турнира в данном случае не имеет смысла».

«Мы знаем опыт Словакии, Дании и Латвии в проведении чемпионатов мира — это дает им большое преимущество перед Литвой. Премьер-министр Литвы поняла нашу позицию. Она сказала, что Литва готова помочь, если у IIHF будут какие-то трудности», — добавил президент организации.

Фазель подчеркнул, что в Литве есть хорошая арена для проведения матчей чемпионата мира, но у страны нет опыта организации подобного события.

Изначально чемпионат мира должен был состояться в Минске и Риге. Однако в понедельник совет IIHF лишил столицу Белоруссии права принять матчи турнира. Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня.

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