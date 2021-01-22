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15:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Словакия и ИИХФ начали переговоры о проведении чемпионата мира по хоккею в Братиславе

Международная федерация хоккея (ИИХФ) и Словацкий союз хоккея начали переговоры об организации в Братиславе той части мирового чемпионата, которая должна была состояться в Минске.

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Источник: Reuters

Глава словацкой федерации хоккея Мирослав Шатан подтвердил, что стороны уже начали переговоры.

«Мы начали подготовку документов и оценку бюджета. Но пока хочу подчеркнуть, что никаких официальных решений не принято. Окончательный вердикт вынесет совет ИИХФ», — приводит слова Шатана Sport.sk.

В понедельник ИИХФ объявила, что Минск не примет чемпионат мира в 2021 году. Турнир изначально планировалось провести в столицах Белоруссии и Латвии.

Решение о переносе турнира из Минска было принято из-за вопросов безопасности, находящихся вне контроля ИИХФ, отмечается в релизе организации.

Словацкие города Братислава и Кошице принимали последний чемпионат мира в мае 2019 года.

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