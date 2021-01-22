Словакия и ИИХФ начали переговоры о проведении чемпионата мира по хоккею в Братиславе

Глава словацкой федерации хоккея Мирослав Шатан подтвердил, что стороны уже начали переговоры.

«Мы начали подготовку документов и оценку бюджета. Но пока хочу подчеркнуть, что никаких официальных решений не принято. Окончательный вердикт вынесет совет ИИХФ», — приводит слова Шатана Sport.sk.

В понедельник ИИХФ объявила, что Минск не примет чемпионат мира в 2021 году. Турнир изначально планировалось провести в столицах Белоруссии и Латвии.

Решение о переносе турнира из Минска было принято из-за вопросов безопасности, находящихся вне контроля ИИХФ, отмечается в релизе организации.