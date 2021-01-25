Беларусь ведет переговоры с ИИХФ о компенсации за перенос ЧМ из Минска

Решение о переносе матчей ЧМ-2021 из Минска принималось на фоне политической ситуации в Беларуси после выборов президента. После того, как было объявлено о победе Александра Лукашенко, по всей стране прошли акции протеста, которые жестко подавлялись силовыми структурами.