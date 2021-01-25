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12:12 (мск), источник: Sports.Ru

Беларусь ведет переговоры с ИИХФ о компенсации за перенос ЧМ из Минска

Федерация хоккея Беларуси обсуждает с ИИХФ размер компенсации за решение перенести ЧМ-2021 из Минска.

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Источник: Sports.Ru

«Да, такие переговоры сейчас ведутся», — отметила пресс-служба Федерации.

Подчеркивается, что предоставить более детальную информацию пресс-служба отказалась до завершения переговоров.

Решение о переносе матчей ЧМ-2021 из Минска принималось на фоне политической ситуации в Беларуси после выборов президента. После того, как было объявлено о победе Александра Лукашенко, по всей стране прошли акции протеста, которые жестко подавлялись силовыми структурами.

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