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15:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Третьяк рассказал, в каком статусе российским хоккеистам разрешили выступать на ЧМ-2021

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о статусе российских хоккеистов на чемпионате мира-2021.

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Источник: РИА "Новости"

«Нам разрешили выступать в таком же качестве, в каком мы выступали на Играх в Корее, поэтому поедем на чемпионат мира в таком же формате, как тогда», — приводит слова Третьяка «Р-Спорт».

Напомним, что в декабре спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), по которому российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных стартах, в том числе чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национального гимна и герба.

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