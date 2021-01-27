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18:08 (мск), источник: ТАСС

Делегация Международной федерации хоккея в четверг обсудит с Латвией проведение ЧМ

РИГА, 27 января. /ТАСС/. Делегация Международной федерации хоккея (IIHF) 28 января прибудет с визитом в Ригу, чтобы обсудить вопрос проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом в среду сообщил президент Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис.

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«Совет еще не принял решение, но сегодня будет организована онлайн-встреча всех 16 стран-участниц, чтобы мы могли это обсудить. В четверг вечером в Латвию прибудет делегация IIHF. Будут представлены все заинтересованные стороны, чтобы вести диалог об удачном проведении турнира в Риге», — сказал Калвитис местному информационному порталу TVNET. По его словам, в составе делегации не будет президента IIHF Рене Фазеля, но будет генеральный секретарь организации Хорст Лихтнер.

«Если делегация IIHF едет к нам, значит Рига в этой истории самая важная. Быстрое принятие решения позволило бы нам действовать эффективно. Сейчас многие работы задерживаются, решение ждем максимально быстро. Надеялись, что оно будет принято на этой неделе, но теперь ждем следующую», — отметил Калвитис.

Проведение чемпионата мира было запланировано с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге, но позднее различные европейские общественные организации стали призывать IIHF перенести турнир из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат мира, если он пройдет в Минске. Власти Латвии ранее также заявили, что отказываются проводить первенство совместно с Минском из-за политических протестов в Белоруссии.

Совет IIHF 18 января объявил о переносе матчей чемпионата мира из Минска, где должен был пройти финал турнира. Решение было обусловлено вопросами безопасности, которые находятся «вне контроля» международной федерации. Фазель 26 января сообщил ТАСС, что IIHF примет решение о месте проведения первенства на следующей неделе.

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