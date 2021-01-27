Латвийский Резекне заявил о готовности принять матчи чемпионата мира по хоккею

Мэр города Александр Барташевич, комментируя высказанное на прошлой неделе депутатом Сейма (парламента) Латвии Мартиньшем Бондарсом предложение провести часть матчей чемпионата в Резекне, заявил, что готов его рассмотреть. «Учитывая, что это будет чемпионат нестандартного формата, город Резекне в сотрудничестве с другими самоуправлениями Латгале был бы готов принять участие в организации первенства. Мы рады, что такая идея прозвучала и со своей стороны выражаем ей поддержку», — сказал он.

Руководство олимпийского центра «Резекне» также считает, что технически ледовая арена соответствует всем международным стандартам и сможет обеспечить проведение матчей. «Качество раздевалок и ледовой площадки соответствует международным стандартам. Мы могли бы обеспечить проведение игр, и для нас стало бы честью принять соревнования такого высокого ранга. Одна из наших стратегических целей — обеспечивать проведение соревнований высокого уровня», — сообщили в пресс-службе олимпийского центра.

Проведение чемпионата мира было запланировано с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге, но позднее различные европейские общественные организации стали призывать Международную федерацию хоккея (IIHF) перенести турнир из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат мира, если он пройдет в Минске. Власти Латвии ранее также заявили, что отказываются проводить первенство совместно с Минском из-за политических протестов в Белоруссии.