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21:08 (мск), источник: ТАСС

Международная федерация хоккея осмотрела спортивные объекты ЧМ-2021 в Риге

РИГА, 30 января. /ТАСС/. Делегация Международной федерации хоккея (IIHF) в ходе визита в Ригу осмотрела спортивные объекты города, на которых запланировано проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом Федерация хоккея Латвии сообщила в субботу.

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«Официальный визит был организован для того, чтобы обсудить лично все вопросы, связанные с потенциальной возможностью организовать весь чемпионат мира в Риге», — говорится в сообщении.

Прибывшая делегация IIHF и их партнера, компании Infront («Инфронт»), вместе с представителями Федерации хоккея Латвии осмотрели возможные площадки для игр («Арену Рига» и Олимпийский спортивный центр), а также ледовый холл «Даугава». Были подробно обсуждены такие вопросы, как доступность отелей, в том числе возможность соблюдения жестких ограничений из-за коронавируса, логистика, требования и возможность телевещания, административные и финансовые вопросы.

«К 1 февраля оргкомитет должен ответить на несколько вопросов, чтобы передать эту информацию совету IIHF для принятия решения», — говорится в сообщении.

18 января президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис в беседе с ТАСС заявил, что Латвия готова самостоятельно принять все матчи мирового первенства по хоккею. Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня.

Проведение чемпионата мира было запланировано в Минске и Риге, но позднее различные европейские общественные организации стали призывать IIHF перенести турнир из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат мира, если он пройдет в Белоруссии. Совет IIHF принял решение перенести матчи чемпионата мира из Минска из соображений безопасности. Место проведения турнира будет определено позднее.

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