Международная федерация хоккея осмотрела спортивные объекты ЧМ-2021 в Риге

«Официальный визит был организован для того, чтобы обсудить лично все вопросы, связанные с потенциальной возможностью организовать весь чемпионат мира в Риге», — говорится в сообщении.

Прибывшая делегация IIHF и их партнера, компании Infront («Инфронт»), вместе с представителями Федерации хоккея Латвии осмотрели возможные площадки для игр («Арену Рига» и Олимпийский спортивный центр), а также ледовый холл «Даугава». Были подробно обсуждены такие вопросы, как доступность отелей, в том числе возможность соблюдения жестких ограничений из-за коронавируса, логистика, требования и возможность телевещания, административные и финансовые вопросы.

«К 1 февраля оргкомитет должен ответить на несколько вопросов, чтобы передать эту информацию совету IIHF для принятия решения», — говорится в сообщении.

18 января президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис в беседе с ТАСС заявил, что Латвия готова самостоятельно принять все матчи мирового первенства по хоккею. Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня.