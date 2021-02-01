Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
СКА
Хоккей. НХЛ
2.02
Вашингтон Кэпиталз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
2.02
Монреаль Канадиенс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
2.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
2.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Оттава Сенаторз
85
Хоккей. НХЛ
2.02
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
14
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Колорадо Эвеланш
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс
Коламбус Блю Джэкетс
31
Все события
Фоторепортажи
10СКА разгромил «Спартак»
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
14:16 (мск), источник: Чемпионат.com

ИИХФ заработала почти $ 6 млн, получив страховку за отменённый ЧМ-2020

Стало известно, что 26 января Международная федерация хоккея получила страховые выплаты за отмену чемпионата мира 2020, который должен был пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая 2020 года.

Наверх
Источник: Reuters

Общая сумма страховки составила 13,4 млн швейцарских франков, что составляет почти $ 12 млн, но, согласно условиям договора, будет распределена поровну между ИИХФ и Швейцарской федерацией хоккея.

Как сообщает Le Matin Dimanche, это второй результат по уровню финансовой прибыли в истории чемпионатов мира. Рекордным является показатель в 13,5 млн франков, которые были заработаны в 2003 году, когда чемпионат мира проходил в Финляндии. Для сравнения ЧМ-2009, который проходил в Швейцарии, принёс доход лишь в 3,1 млн франков.

Нынешняя сумма компенсации была рассчитана исходя из предположений, что все 64 матча турнира прошли бы с аншлагом. При этом расчётная сумма прибыли, на которую надеялась ИИХФ, если бы ЧМ-2020 состоялся, составляла лишь 3,5 млн франков, что почти в два раза меньше, чем полученная страховая компенсация.

Напомним, что ЧМ-2020 был отменён из-за пандемии коронавируса.

 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Стали известны новые детали полумиллиардного контракта Месси
Игрок рижского «Динамо» уволен за кражу клюшки у Ильи Ковальчука
Источник сообщил о подтвержденном допинге у Шубенкова
«Наконец избавились». Уход Промеса не огорчил фанов «Аякса»
Итальянские СМИ: «Безликий» Миранчук «играет на цыпочках»
Виды спорта, которые удивят ваших друзей
Готовимся к сезону подарков вместе с AliExpress
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь