ИИХФ заработала почти $ 6 млн, получив страховку за отменённый ЧМ-2020

Общая сумма страховки составила 13,4 млн швейцарских франков, что составляет почти $ 12 млн, но, согласно условиям договора, будет распределена поровну между ИИХФ и Швейцарской федерацией хоккея.



Как сообщает Le Matin Dimanche, это второй результат по уровню финансовой прибыли в истории чемпионатов мира. Рекордным является показатель в 13,5 млн франков, которые были заработаны в 2003 году, когда чемпионат мира проходил в Финляндии. Для сравнения ЧМ-2009, который проходил в Швейцарии, принёс доход лишь в 3,1 млн франков.



Нынешняя сумма компенсации была рассчитана исходя из предположений, что все 64 матча турнира прошли бы с аншлагом. При этом расчётная сумма прибыли, на которую надеялась ИИХФ, если бы ЧМ-2020 состоялся, составляла лишь 3,5 млн франков, что почти в два раза меньше, чем полученная страховая компенсация.



Напомним, что ЧМ-2020 был отменён из-за пандемии коронавируса.