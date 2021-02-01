Источник: Вместо Минска матчи ЧМ-2021 по хоккею примет Братислава

Как сообщает издание, помимо уже утверждённой Риги матчи турнира пройдут в Братиславе — именно этот вариант предлагает рабочая группа ИИХФ.



Напомним, что изначально ЧМ-2021 должен был пройти в Риге и Минске, но в середине января ИИХФ отказала столице Беларуси в праве принимать турнир, так как в этом случае произошёл бы массовый отказ спонсоров от участия в финансировании. Так, чешский автомобильный бренд Skoda и производитель косметической продукции Nivea Men объявили, что не будут спонсировать ЧМ-2021, если он пройдёт в Минске.