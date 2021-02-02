Латвия примет все матчи чемпионата мира по хоккею
ТАСС, 2 февраля. Латвия будет единственным хозяином чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом сообщила
ТАСС, 2 февраля. Латвия будет единственным хозяином чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом сообщила
Все матчи чемпионата пройдут в Риге. Изначально вместе с ней турнир должен был принять Минск, но 18 января совет IIHF принял решение о переносе матчей из столицы Белоруссии.
Чемпионат мира пройдет 21 мая по 6 июня. Латвия во второй раз примет турнир, впервые мировое первенство прошло в Риге в 2006 году.