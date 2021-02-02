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18:11 (мск), источник: ТАСС

Латвия примет все матчи чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 2 февраля. Латвия будет единственным хозяином чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF) по итогам заседания совета организации.

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Источник: РИА "Новости"

Все матчи чемпионата пройдут в Риге. Изначально вместе с ней турнир должен был принять Минск, но 18 января совет IIHF принял решение о переносе матчей из столицы Белоруссии.

Чемпионат мира пройдет 21 мая по 6 июня. Латвия во второй раз примет турнир, впервые мировое первенство прошло в Риге в 2006 году.

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