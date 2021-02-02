Определилось место проведения чемпионата мира по хоккею с участием сборной Казахстана

Напомним, изначально столица Латвии должна была принять турнир вместе с Минском, однако тот в январе лишили этого права в связи с нестабильной политической обстановкой в Беларуси.

Сроки проведения ЧМ-2021 остались прежними — с 21 мая по 6 июня. Рассматривались также варианты, чтобы Латвия организовала его совместно с Братиславой (Словакия) и Хернинг (Дания).