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19:02 (мск), источник: Vesti.kz

Определилось место проведения чемпионата мира по хоккею с участием сборной Казахстана

Все матчи чемпионата мира-2021 по хоккею в топ-дивизионе пройдут в Латвии, сообщается на сайте ИИХФ. Международная федерация футбола приняла решение, что местом проведения турнира станет Рига.

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Напомним, изначально столица Латвии должна была принять турнир вместе с Минском, однако тот в январе лишили этого права в связи с нестабильной политической обстановкой в Беларуси.
Сроки проведения ЧМ-2021 остались прежними — с 21 мая по 6 июня. Рассматривались также варианты, чтобы Латвия организовала его совместно с Братиславой (Словакия) и Хернинг (Дания).

Напомним, в ЧМ-2021 участие примет сборная Казахстана, которая в 2019 году вернулась в топ-дивизион. Чемпионат мира в 2020 году был отменен из-за пандемии коронавируса.
Казахстан выступит в группе В, где его соперниками станут Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия и Италия.

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