Определилось место проведения чемпионата мира по хоккею с участием сборной Казахстана
Все матчи чемпионата мира-2021 по хоккею в
Все матчи чемпионата мира-2021 по хоккею в
Напомним, изначально столица Латвии должна была принять турнир вместе с Минском, однако тот в январе лишили этого права в связи с нестабильной политической обстановкой в Беларуси.
Сроки проведения ЧМ-2021 остались прежними — с 21 мая по 6 июня. Рассматривались также варианты, чтобы Латвия организовала его совместно с Братиславой (Словакия) и Хернинг (Дания).
Напомним, в ЧМ-2021 участие примет сборная Казахстана, которая в 2019 году вернулась в
Казахстан выступит в группе В, где его соперниками станут Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия и Италия.