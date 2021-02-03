Премьер-министр Латвии заявил, что матчи чемпионата мира по хоккею пройдут без зрителей

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Совет Международной федерации хоккея (IIHF) 2 февраля принял решение провести все игры ближайшего турнира в Латвии. Изначально матчи должны были пройти в Минске и Риге, но 18 января совет IIHF принял решение лишить столицу Белоруссии права на проведение части турнира.

«Это будет чемпионат без зрителей, эпидемиологически безопасный, он будет проводиться в “пузыре”, в котором игроки и другие люди будут полностью отделены от остального общества», — сказал Кариньш.

Решение IIHF провести чемпионат мира по хоккею 2021 года только в Латвии глава правительства оценил положительно. «Государство поддержит чемпионат мира по хоккею в Риге, но конкретная сумма финансирования еще не определена», — указал он. Кариньш подчеркнул, что министерство образования и науки совместно с Латвийской федерацией хоккея разрабатывает детали проведения первенства, включая необходимое госфинансирование. «Однако львиную долю всех финансовых обязательств покроет IIHF», — отметил он.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня 2021 года. Латвия во второй раз примет турнир, впервые мировое первенство прошло в Риге в 2006 году.