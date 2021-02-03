ЧМ по хоккею в Латвии пройдет в «пузыре», все участники будут проживать в одной гостинице

«Что означает безопасное во время пандемии коронавируса мероприятие? Спортсменов, обслуживающий и технический персонал, а также представителей СМИ будут тестировать не только до прибытия в Латвию, но и после. Они будут проживать в формате “пузыря”, им будут регулярно делать тесты, они будут передвигаться только из гостиницы до конкретного места проведения соревнований и никуда больше — на улицы или в общество — выходить не будут», — сказал он.

Президент Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис указал, что всех участников чемпионата мира планируется разместить в одной гостинице — Radisson Blu Latvija Hotel («Рэдиссон блю Латвия хоутел»). «Мы рассматриваем возможность разместить все команды в гостинице “Латвия”, которая будет предназначаться только для нужд чемпионата. Конечно, предстоит еще заключить договор, но устная договоренность об этом уже есть», — отметил он. По его словам, сборные могут прибывать на турнир уже в первую неделю мая.

Руководитель компании «Академия хоккея», организующей мировое первенство в Латвии, Эдгарс Бунцис подчеркнул, что гостиница является единственной в Риге, способной принять все 16 команд — участниц чемпионата. Всего в республику для участия в турнире прибудут порядка 1 200 человек, в том числе хоккеисты, судьи, должностные лица и представители СМИ.

«Тестирование на COVID-19 начнется за десять дней до того, как команды прибудут в Латвию. Мы предложили такое решение, чтобы команды прибыли сюда вовремя и провели пробные игры. Есть большая вероятность того, что команды приедут сюда уже с 6 по 10 мая, чтобы провести товарищеские игры», — рассказал он.