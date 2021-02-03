«На ЧМ-2006 Овечкин и Малкин были восходящими звёздами, билеты на матчи России сметали»

На заседании Международной федерации хоккея (ИИХФ) было принято решение о проведении чемпионата мира по хоккею-2021 в Латвии. Местом проведения турнира станет Рига.

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Изначально ЧМ-2021 должен был пройти в Риге и Минске, но в середине января ИИХФ отказала столице Беларуси в праве принимать турнир из-за того, что в настоящее время в Минске невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц.

Новое место проведения турнира совет ИИХФ выбирал из трёх вариантов: только Латвия, Латвия совместно со Словакией (Братислава) и Латвия совместно с Данией (Хернинг). Начало чемпионата мира в Риге запланировано на 21 мая 2021 года, завершится соревнование 6 июня.

Это второй в истории Латвии чемпионат мира. Первый прошёл в 2006 году.

Тогда чемпионом мира стала сборная Швеции, обыгравшая в финале Чехию (4:0), в матче за бронзу финны разгромили канадцев (5:0), а российская сборная вылетела на стадии четвертьфинала, уступив (3:4) будущим чемпионам.

Обозреватель «Чемпионата» эксклюзивно побеседовал с Янисом Степитисом и узнал от него много интересных деталей. В 2006 году Степитис работал руководителем обоих пресс-центров чемпионата мира, а сейчас занимает должность главы пресс-службы рижского «Динамо».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B7x-x5ypksF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B7x-x5ypksF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B7x-x5ypksF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Jānis Stepītis (@janis.stepitis)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Как это было в 2006 году

«Это было в первый раз, всё в новинку. В 2004 году я начал работать в латвийской хоккейной федерации. Уже тогда шла активная подготовка к турниру. Ездили в Австрию, в которой проходил чемпионат мира 2005 года, перенимали у них опыт. Когда я только начинал работу, “Арена-Рига” ещё не была построена. Её возвели едва ли не вплотную к турниру, 15 февраля 2006 года. Чемпионат мира стал первым мероприятием, проведённым на ней. Не забывайте, что 2006 год стал олимпийским. Вторая арена была в олимпийском комплексе “Сконто”. Это крытый футбольный манеж с трибунами на 6000 человек, там и положили второй каток. Арена, кстати, похожа на вторую олимпийскую в Турине. Ту самую, где сильнейшего в четвертьфинале выявляли сборные России и Канады. Мощная игра, крутая победа россиян!».

Вызвал ли ЧМ-2006 ажиотаж в Латвии

«Конечно, ажиотаж получился большим. До чемпионата мира 2006 года было много разговоров, строить ли арену, смогут ли вовремя сдать объект. Менялся проект главного катка, но в конце концов всё закончилось хорошо, а арена функционирует по сей день. Рижского “Динамо” на тот момент ещё не было и неизвестно, возродили бы клуб, если бы не построили ледовый дворец. Конечно, серьёзно помогло правительство. После этого в апреле 2008 года воссоздали “Динамо”, как раз со стартом Континентальной лиги».

Какой запомнилась сборная России на ЧМ-2006 в Риге

«Ваша сборная не очень хорошо выступила. В составе были Евгений Малкин, Александр Овечкин, а в четвертьфинале россиянам насолил чех Збынек Иргл, забросивший решающую шайбу. За Канаду, кстати, в первый раз на чемпионатах мира сыграл Сидни Кросби, выступали Патрис Бержерон, Брендан Шэнахэн. Главным тренером россиян работал Владимир Крикунов, а Латвии — Пётр Воробьёв. На бумаге сборная России выглядела очень сильно, но сыграла, повторюсь, неудачно. Овечкин с Малкиным тогда были восходящими звёздами».

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Много ли было российских болельщиков

«Вылет России в четвертьфинале — один из главных минусов турнира. К полуфиналам и финалу не было такого интереса, как к играм с участием россиян. Российских болельщиков было очень много, второе место по численности после латвийских. Билетов практически не достать, на матчи Латвии и России их буквально сметали. Все гуляли, веселились, пили пиво. Цены, кстати, выросли и больше не падали. Правда, тогда ещё расплачивались латами, а сейчас уже евро. Фанзона находилась прямо рядом с “Ареной-Рига”».

Какой была инфраструктура тогда и сейчас

«В 2006 году Рига развивалась, росла, в 2008 году случился кризис. Гостиниц, конечно, сейчас больше. Усовершенствовали аэропорт, улучшили транспортную структуру. Сейчас Рига стала более современным и удобным городом. Всё-таки прошло уже 15 лет».

Как в столице Латвии обстоят дела с пандемией коронавируса

«Показатели не очень хорошие. Проводить крупные соревнования конкретно сейчас невозможно, всё проходит без зрителей.

Профессиональные команды играют, но опять же, без болельщиков. В стране локдаун, но неполный. Например, нет запретов на передвижение, комендантский час только с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, с 22:00 и до 5 утра, чтобы не было никаких тусовок. Надеемся, что к маю ситуация нормализуется, ИИХФ тоже в это верит.

Возможно, на трибуны допустят хоть какое-то число болельщиков".

Реально ли в Риге организовать «пузырь»

«Думаю, что реально, тем более что вторая арена находится совсем рядом с “Ареной-Рига”. Гостиница тоже недалеко, поэтому нужно просто оградить территорию. Наверняка этот вопрос решат. Сейчас рижское “Динамо” играет на выезде, а в это время в Риге как раз сделали баскетбольный “пузырь”. Женские сборные проводят квалификацию на Евробаскет. В середине февраля будет “пузырь” для мужских сборных».

Где команды будут жить и играть

«Играть будут на «Арене-Рига» и на второй арене. Это олимпийский центр, крытый футбольный манеж, где можно залить каток и поставить трибуны. Всё в соответствии с регламентом: и общее пространство, и потолок.

Делегация ИИХФ была приятно удивлена размером и крытым манежем. Жить, думаю, все будут в «Radisson Blu Hotel Latvija».

Скорее всего делегации команд, игроков, организаторов, журналистов поселят именно там, это большой и вместительный отель".

Как работала пресса в 2006 году, какие условия были созданы для журналистов и к чему готовиться теперь

«Пресса работала в пресс-центре, он находился рядом с “Ареной-Рига”, был большой павильон. ИИХФ строго следила, чтобы всё было в соответствии с правилами, в том числе и количество рабочих мест. Для журналистов, освещавших команды, которые играли на арене “Сконто”, пресс-центр тоже находился совсем рядом. Интернет работал хорошо, но сейчас, разумеется, всё мощнее. Наверняка к чемпионату мира 2021 года тоже создадут все условия. Если пресс-центры будут расположены так, как в 2006 году, то журналистам будет удобно ходить на все матчи. Это важный фактор. Помню, что по тем временам проезд по городу для прессы на время турнира сделали бесплатным, а вот кормили за деньги. Из бесплатного — вода и лёгкие закуски. За пиво приходилось платить (смеётся)».

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Дорого ли в Риге жить, придётся ли болельщикам выложить много денег

«Знаете, в той же Москве не дешевле (смеётся). Латвия не самая дешёвая страна в Европе, но и не самая дорогая. Средний уровень, скажем так. Когда приезжают болельщики из скандинавских стран или из Великобритании, то для них всё кажется дешёвым, а те же чехи говорят, что слишком дорого. Кружка пива сейчас стоит около € 3 в баре, а на аренах, думаю, будет подороже. В магазине купить бутылку пива можно где-то за € 1−1,5».

Готова ли Рига к турниру материально

«На данный момент трудно высказаться на этот счёт. Непонятно, что будет со зрителями. От этого очень многое зависит. Станет ясно, может ли окупиться турнир или нет. Правительство готово вложиться и поддержать, ИИХФ тоже внесёт свой вклад».

Какой была прибыль в 2006 году и насколько выгодно будет проводить турнир без зрителей, если будет принято такое решение

«В 2006 году не поступало официальной информации с приведёнными цифрами, но прибыль была и довольно приличная. Не знаю всех финансовых нюансов, но если не будет зрителей и продажи сувенирной продукции, то, безусловно, это огромный минус. Сейчас никто точно не ответит на вопрос о болельщиках».