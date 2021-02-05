Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Амур
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз
41
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Аризона Койотс
34
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Каролина Харрикейнз
64
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Даллас Старз
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Ванкувер Кэнакс
73
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Нэшвилл Предаторз
ОТ
56
Все события
Фоторепортажи
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью
13:11 (мск), источник: ТАСС

Источник: песня «Катюша» будет звучать вместо гимна России на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Песня «Катюша» будет использоваться вместо гимна Российской Федерации на чемпионате мира по хоккею 2021 года. Об этом ТАСС сообщил источник в Федерации хоккея России (ФХР).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены будут выступать без национальных флага и гимна. 14 января комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать вместо гимна РФ на Олимпиаде песню «Катюша».

«Гимном будет “Катюша”. Про песню все понимают, что будет “Катюша”. Детали формы еще уточняются, с точки зрения дизайна будет один в один как на Олимпиаде 2018 года. Слова, которые будут написаны на форме, еще уточняются», — сообщил источник.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

«Я думаю, что на ближайшем совете IIHF 10 февраля это будет обсуждаться. Эта тема постоянно поднимается», — добавил собеседник агентства.

На чемпионате мира по хоккею гимн играется после матча в честь победившей команды. Первым международным турниром, на котором российская команда выступала без флага и гимна, был чемпионат мира по гандболу среди мужчин. На нем вместо гимна РФ звучал гимн Международной федерации гандбола (IHF), а спортсмены выступали под флагом Федерации гандбола России (ФГР).

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Российские хоккеисты на групповом этапе сыграют с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.

 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
Россиянина обвиняют в нанесении увечий сопернику
Спасибо за платье! Медведева и Загитова побывали на ТВ
Цели РФС — популизм. Сборная России не сделает такой прыжок
Дебют Кокорина и битва Клоппа с Моуринью: Топ-5 ставок выходных
Секс-символ MMA попыталась задушить соперницу в битве взглядов
Как выглядит внучка советского хоккеиста Харламова (фото)
Крицюк объяснил, почему врезался в футболиста «Порту»
Кошмар Бобровского продолжается, Худобин не вытянул «Даллас»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь