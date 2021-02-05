Источник: песня «Катюша» будет звучать вместо гимна России на чемпионате мира по хоккею

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены будут выступать без национальных флага и гимна. 14 января комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать вместо гимна РФ на Олимпиаде песню «Катюша».

«Гимном будет “Катюша”. Про песню все понимают, что будет “Катюша”. Детали формы еще уточняются, с точки зрения дизайна будет один в один как на Олимпиаде 2018 года. Слова, которые будут написаны на форме, еще уточняются», — сообщил источник.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--001df068e172a02f0fb1" data-vnd="001df068e172a02f0fb1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=001df068e172a02f0fb1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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«Я думаю, что на ближайшем совете IIHF 10 февраля это будет обсуждаться. Эта тема постоянно поднимается», — добавил собеседник агентства.

На чемпионате мира по хоккею гимн играется после матча в честь победившей команды. Первым международным турниром, на котором российская команда выступала без флага и гимна, был чемпионат мира по гандболу среди мужчин. На нем вместо гимна РФ звучал гимн Международной федерации гандбола (IHF), а спортсмены выступали под флагом Федерации гандбола России (ФГР).