Ларионов может войти в тренерский штаб сборной России на чемпионате мира по хоккею

Ларионов будет исполняющим обязанности главного тренера сборной России на Шведских хоккейных играх, которые пройдут с 11 по 14 февраля. Также Ларионов исполнял обязанности главного тренера сборной на первом этапе Евротура в Финляндии. Главным тренером сборной России является Валерий Брагин.

«Мы постоянно смотрим, как нам улучшить нашу работу. Игорь Николаевич поедет в Даллас на юниорский чемпионат мира (игроки не старше 18 лет), будет смотреть все матчи. Какие-то решения по чемпионату мира мы будем принимать уже перед турниром. То, что это [включение Ларионова в штаб Брагина] возможно — да, все возможно», — отметил Ротенберг.