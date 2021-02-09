Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Авангард
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Северсталь
Хоккей. НХЛ
10.02
Вашингтон Кэпиталз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
14
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Аризона Койотс
Б
34
Хоккей. НХЛ
10.02
Оттава Сенаторз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
10.02
Флорида Пантерз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Каролина Харрикейнз
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Эдмонтон Ойлерз
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс
02
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Ванкувер Кэнакс
31
Все события
Фоторепортажи
90Медведева улетела в космос, Загитова зажгла фаеры, Трусову закидали бананами. Главные фото Кубка Первого канала
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
12:12 (мск), источник: Sport24

«Путин — приятный в общении, Овечкин и Малкин — простые ребята». Интервью трехкратного чемпиона мира Калинина

О сборной, «Тракторе» и юниорской лиге Квебека.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Калинин отыграл под 400 матчей в Национальной хоккейной лиге, трижды выигрывал чемпионат мира, был в составе сборной на Кубке мира и Олимпийских играх. В прошлое межсезонье 40-летний защитник принял решение о завершении карьеры. В интервью Sport24 он рассказал о работе с Вячеславом Быковым и Игорем Захаркиным, вспомнил свой ранний отъезд в юниорскую лигу Квебека и поделился мнением о сегодняшней политической ситуации в России.

Во время загрузки произошла ошибка.

— У вас за плечами богатая, насыщенная карьера. Расскажите, чем вы планируете заниматься дальше? Думаете о тренерской карьере?

— Если честно, пока что просто отдыхаю дома в Москве, занимаюсь семьей. Но я открыт для предложений. Очень хотел бы попробовать себя в тренерской деятельности, если, конечно, появится такая возможность.

Читайте также
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

— Игровую карьеру вы закончли в родном «Тракторе». Сейчас тоже болеете за черно-белых в КХЛ? Как думаете, есть ли у них шанс что-то выиграть уже в этом сезоне?

— Да, я смотрю матчи, безусловно, переживаю за ребят, с которыми играл. Думаю, у «Трактора» неплохие шансы в этом году. Главную задачу — попасть в плей-офф ребята уже выполнили. Ну, а сейчас главное — хорошо подготовиться к решающей части сезона и показать все, на что они способны. Если получится, команда способна на многое.

— В одном из осенних интервью Александр Овечкин заявил, что в сборной России времени Быкова и Захаркина все решали не тренеры, а хоккеисты. Вы согласны с такой точкой зренией?

— Знаете, я думаю, что Быков и Захаркин все равно вносили свой вклад. В моей карьере практически все медали и кубки были выиграны под руководством этих тренеров — как я могу сказать о них что-то плохое?

Думаю, без Быкова и Захаркина у нас бы ничего не получилось. Хотя, у каждого свое мнение. У нас была очень сильная команда, поэтому многого и добились. В сборной было много ярких личностей на тот момент.

— Говоря о личностях, какие супрезвезды в жизни? Вы много поиграли с Овечкиным, Малкиным, Ковальчуком.

— Они все простые, общительные ребята. С ними приятно иметь дело. Смолоду у этих игроков были ярко выраженные лидерские качества, которые только развивались со временем.

— Многие эксперты говорят, что в современном российском хоккее проблемы с игроками обороны. Как вы можете оценить ситуацию?

Читайте также
Ларионов возглавит сборную России по хоккею на этапе Евротура в Швеции

— (улыбается) Сколько я себя помню, всегда эксперты твердили, что у России проблемы с обороной. С самых давних времен. Может быть и так, не знаю.

Но отрицать наличие каких-то проблем все равно не буду. Здесь Все идет с детской школы, юношеского возраста. Где-то происходит сбой, из-за которого ребята не могут полностью раскрыть свой потенциал, не показывают все, на что они способны.

— В конце 90 вы уехали в юниорскую лигу Квебека. Какие там были тогда условия? Многие рассказывают про дедовщину.

— На счет дедовщины — такого точно не было. К русским, наоборот, относились с осторожностью. Нас не трогали (смеется). Я был не один, в команде играли еще несколько наших ребят. Мы жили в канадских семьях. Со мной в одном доме жил еще один игрок из команды — канадец. Мы вместе ездили на тренировки. Не могу сказать про лигу Квебека ничего плохого. Условия были нормальными даже для того времени. Нас неплохо кормили, силы на игру были. Это самое главное (смеется).

— Почему вы решили в 18 лет поехать в Канаду? Не самый обычный путь для тех времен, скажем так.

— Челябинск в то время вылетел из первой лиги, и я подумал, что стоит попробовать поехать и посмотреть, как люди живут за океаном в плане того же быта. Плюс я осозновал, что мне нужно набираться опыта в английском. Конечно, первое время было тяжело. Но, находясь там, я быстро адаптировался, что очень помогло мне в дальнейшем.

— На что тогда жили хоккеисты лиги Квебека? Сколько денег вам платили?

— Думаю, что у каждого индивидуально. Мне платили небольшое пособие, какие-то там денежки. На тот момент я даже не думал об этом. Хотел попасть в основную команду — все мысли были об этом.

— Что вы могли бы посоветовать современной молодежи? Пойти по пути Свечникова и уехать в юниорскую лигу за океан? Или все же как Капризов, начать в КХЛ и пытаться покорять НХЛ уже состоявшимся хоккеистом?

Читайте также
Сборная России по хоккею стартует на чемпионате мира 21 мая матчем с чехами

— У каждого своя голова на плечах. Каждый должен думать, как будет лучше конкретно в его случае. Советовать что-то тяжело. Я могу судить только по себе. И тут все однозначно — я ни секунды не жалел, что уехал. У меня все сложилось довольно-таки хорошо, начиная с юниорской лиги. В этом плане я всем доволен.

— Еще во времена СССР, когда в НХЛ рванули первые советские звезды, они признавали, что отношение со стороны североамериканцев было предвзятым. Позже об этом говорил тот же Наиль Якупов. Вы играли в различных лигах за океаном, заметили ли такую тенденцию?

— Откровенно говоря, нет. В юниорской лиге такого точно не было. Напротив, от русских ребят всегда ждали чего-то особенного — более высоких показателей.

Тут надо понимать простую истину — когда попадаешь в команду за океаном, особенно в НХЛ, ты постоянно должен доказывать, что ты достоин там играть. Буквально каждый день.

— Вы три раза выигрывали чемпионаты мира, бывали на встречах с президентом. Какая-то из них больше всего вам запомнилась?

— Конечно. Запомнилась, прежде всего, последняя. На ней была неформальная обстановка. Мы приехали в резиденцию президента, просто сидели, общались. Но и в Кремле всегда было приятно побывать. Я все три раза присутствовал на встречах.

— Какое впечатление произвел на вас Путин?

Читайте также
«На ЧМ-2006 Овечкин и Малкин были восходящими звёздами, билеты на матчи России сметали»

— Он — приятный в общении. Тяжело судить по нескольким встречам, но на крайнем приеме мы хорошо пообщались — посидели, посмеялись.

— Как вы относитесь к тому, что происходит в нашей стране в последние недели? И стоит ли действующим хоккеистам, в том числе играющим за океаном, высказывать свое мнение на этот счет?

— Я спокойной воспринимаю все происходящее. Каждый должен заниматься своим делом, безусловно. Но и у каждого есть право на свое мнение. Однако суждения других людей на счет спортсменов, которые интересуются политикой, также не должны переходить границы.

Что касается оппозиции, у меня есть свое мнение: существуют законы, которые нужно соблюдать. Они были нарушены, значит, человек несет соответствующее наказание. Не знаю, что еще сказать. Все ведь очень просто.

Алёна Гребенькова

Читайте также
 «Секс до свадьбы должен быть обязательно!» Жена Карпина дала жизненный совет девушкам
Экс-футболист сборной России оскорбил Анну Семенович хамской шуткой про ее грудь и нарвался на публичное порицание
ПСЖ не подходит: Месси склоняется к переходу в «Сити»
Объявлен состав команды РФ на первую гонку ЧМ по биатлону
«Спартак» бьется за Промеса, ЦСКА подписал молодого норвежца
Каррера возвращается в клуб, где стал легендой
Почему фигурному катанию необходима битва России и мира
СМИ: экс-игрок «Зенита» сообщил, что близок к переходу в ЦСКА
Толкнувший Ретивых финн пожаловался на реакцию сборной России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь