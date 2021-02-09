«Путин — приятный в общении, Овечкин и Малкин — простые ребята». Интервью трехкратного чемпиона мира Калинина

Дмитрий Калинин отыграл под 400 матчей в Национальной хоккейной лиге, трижды выигрывал чемпионат мира, был в составе сборной на Кубке мира и Олимпийских играх. В прошлое межсезонье 40-летний защитник принял решение о завершении карьеры. В интервью Sport24 он рассказал о работе с Вячеславом Быковым и Игорем Захаркиным, вспомнил свой ранний отъезд в юниорскую лигу Квебека и поделился мнением о сегодняшней политической ситуации в России.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8176053d811915611bf8" data-vnd="8176053d811915611bf8" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8176053d811915611bf8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— У вас за плечами богатая, насыщенная карьера. Расскажите, чем вы планируете заниматься дальше? Думаете о тренерской карьере?

— Если честно, пока что просто отдыхаю дома в Москве, занимаюсь семьей. Но я открыт для предложений. Очень хотел бы попробовать себя в тренерской деятельности, если, конечно, появится такая возможность.

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— Игровую карьеру вы закончли в родном «Тракторе». Сейчас тоже болеете за черно-белых в КХЛ? Как думаете, есть ли у них шанс что-то выиграть уже в этом сезоне?

— Да, я смотрю матчи, безусловно, переживаю за ребят, с которыми играл. Думаю, у «Трактора» неплохие шансы в этом году. Главную задачу — попасть в плей-офф ребята уже выполнили. Ну, а сейчас главное — хорошо подготовиться к решающей части сезона и показать все, на что они способны. Если получится, команда способна на многое.

— В одном из осенних интервью Александр Овечкин заявил, что в сборной России времени Быкова и Захаркина все решали не тренеры, а хоккеисты. Вы согласны с такой точкой зренией?

— Знаете, я думаю, что Быков и Захаркин все равно вносили свой вклад. В моей карьере практически все медали и кубки были выиграны под руководством этих тренеров — как я могу сказать о них что-то плохое?

Думаю, без Быкова и Захаркина у нас бы ничего не получилось. Хотя, у каждого свое мнение. У нас была очень сильная команда, поэтому многого и добились. В сборной было много ярких личностей на тот момент.

— Говоря о личностях, какие супрезвезды в жизни? Вы много поиграли с Овечкиным, Малкиным, Ковальчуком.

— Они все простые, общительные ребята. С ними приятно иметь дело. Смолоду у этих игроков были ярко выраженные лидерские качества, которые только развивались со временем.

— Многие эксперты говорят, что в современном российском хоккее проблемы с игроками обороны. Как вы можете оценить ситуацию?

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— (улыбается) Сколько я себя помню, всегда эксперты твердили, что у России проблемы с обороной. С самых давних времен. Может быть и так, не знаю.

Но отрицать наличие каких-то проблем все равно не буду. Здесь Все идет с детской школы, юношеского возраста. Где-то происходит сбой, из-за которого ребята не могут полностью раскрыть свой потенциал, не показывают все, на что они способны.

— В конце 90 вы уехали в юниорскую лигу Квебека. Какие там были тогда условия? Многие рассказывают про дедовщину.

— На счет дедовщины — такого точно не было. К русским, наоборот, относились с осторожностью. Нас не трогали (смеется). Я был не один, в команде играли еще несколько наших ребят. Мы жили в канадских семьях. Со мной в одном доме жил еще один игрок из команды — канадец. Мы вместе ездили на тренировки. Не могу сказать про лигу Квебека ничего плохого. Условия были нормальными даже для того времени. Нас неплохо кормили, силы на игру были. Это самое главное (смеется).

— Почему вы решили в 18 лет поехать в Канаду? Не самый обычный путь для тех времен, скажем так.

— Челябинск в то время вылетел из первой лиги, и я подумал, что стоит попробовать поехать и посмотреть, как люди живут за океаном в плане того же быта. Плюс я осозновал, что мне нужно набираться опыта в английском. Конечно, первое время было тяжело. Но, находясь там, я быстро адаптировался, что очень помогло мне в дальнейшем.

— На что тогда жили хоккеисты лиги Квебека? Сколько денег вам платили?

— Думаю, что у каждого индивидуально. Мне платили небольшое пособие, какие-то там денежки. На тот момент я даже не думал об этом. Хотел попасть в основную команду — все мысли были об этом.

— Что вы могли бы посоветовать современной молодежи? Пойти по пути Свечникова и уехать в юниорскую лигу за океан? Или все же как Капризов, начать в КХЛ и пытаться покорять НХЛ уже состоявшимся хоккеистом?

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— У каждого своя голова на плечах. Каждый должен думать, как будет лучше конкретно в его случае. Советовать что-то тяжело. Я могу судить только по себе. И тут все однозначно — я ни секунды не жалел, что уехал. У меня все сложилось довольно-таки хорошо, начиная с юниорской лиги. В этом плане я всем доволен.

— Еще во времена СССР, когда в НХЛ рванули первые советские звезды, они признавали, что отношение со стороны североамериканцев было предвзятым. Позже об этом говорил тот же Наиль Якупов. Вы играли в различных лигах за океаном, заметили ли такую тенденцию?

— Откровенно говоря, нет. В юниорской лиге такого точно не было. Напротив, от русских ребят всегда ждали чего-то особенного — более высоких показателей.

Тут надо понимать простую истину — когда попадаешь в команду за океаном, особенно в НХЛ, ты постоянно должен доказывать, что ты достоин там играть. Буквально каждый день.

— Вы три раза выигрывали чемпионаты мира, бывали на встречах с президентом. Какая-то из них больше всего вам запомнилась?

— Конечно. Запомнилась, прежде всего, последняя. На ней была неформальная обстановка. Мы приехали в резиденцию президента, просто сидели, общались. Но и в Кремле всегда было приятно побывать. Я все три раза присутствовал на встречах.

— Какое впечатление произвел на вас Путин?

— Он — приятный в общении. Тяжело судить по нескольким встречам, но на крайнем приеме мы хорошо пообщались — посидели, посмеялись.

— Как вы относитесь к тому, что происходит в нашей стране в последние недели? И стоит ли действующим хоккеистам, в том числе играющим за океаном, высказывать свое мнение на этот счет?

— Я спокойной воспринимаю все происходящее. Каждый должен заниматься своим делом, безусловно. Но и у каждого есть право на свое мнение. Однако суждения других людей на счет спортсменов, которые интересуются политикой, также не должны переходить границы.

Что касается оппозиции, у меня есть свое мнение: существуют законы, которые нужно соблюдать. Они были нарушены, значит, человек несет соответствующее наказание. Не знаю, что еще сказать. Все ведь очень просто.