«Путин — приятный в общении, Овечкин и Малкин — простые ребята». Интервью трехкратного чемпиона мира Калинина
О сборной, «Тракторе» и юниорской лиге Квебека.
О сборной, «Тракторе» и юниорской лиге Квебека.
Дмитрий Калинин отыграл под 400 матчей в Национальной хоккейной лиге, трижды выигрывал чемпионат мира, был в составе сборной на Кубке мира и Олимпийских играх. В прошлое межсезонье 40-летний защитник принял решение о завершении карьеры. В интервью Sport24 он рассказал о работе с Вячеславом Быковым и Игорем Захаркиным, вспомнил свой ранний отъезд в юниорскую лигу Квебека и поделился мнением о сегодняшней политической ситуации в России.
— У вас за плечами богатая, насыщенная карьера. Расскажите, чем вы планируете заниматься дальше? Думаете о тренерской карьере?
— Если честно, пока что просто отдыхаю дома в Москве, занимаюсь семьей. Но я открыт для предложений. Очень хотел бы попробовать себя в тренерской деятельности, если, конечно, появится такая возможность.
— Игровую карьеру вы закончли в родном «Тракторе». Сейчас тоже болеете за
— Да, я смотрю матчи, безусловно, переживаю за ребят, с которыми играл. Думаю, у «Трактора» неплохие шансы в этом году. Главную задачу — попасть в
— В одном из осенних интервью Александр Овечкин заявил, что в сборной России времени Быкова и Захаркина все решали не тренеры, а хоккеисты. Вы согласны с такой точкой зренией?
— Знаете, я думаю, что Быков и Захаркин все равно вносили свой вклад. В моей карьере практически все медали и кубки были выиграны под руководством этих тренеров — как я могу сказать о них
Думаю, без Быкова и Захаркина у нас бы ничего не получилось. Хотя, у каждого свое мнение. У нас была очень сильная команда, поэтому многого и добились. В сборной было много ярких личностей на тот момент.
— Говоря о личностях, какие супрезвезды в жизни? Вы много поиграли с Овечкиным, Малкиным, Ковальчуком.
— Они все простые, общительные ребята. С ними приятно иметь дело. Смолоду у этих игроков были ярко выраженные лидерские качества, которые только развивались со временем.
— Многие эксперты говорят, что в современном российском хоккее проблемы с игроками обороны. Как вы можете оценить ситуацию?
— (улыбается) Сколько я себя помню, всегда эксперты твердили, что у России проблемы с обороной. С самых давних времен. Может быть и так, не знаю.
Но отрицать наличие
— В конце 90 вы уехали в юниорскую лигу Квебека. Какие там были тогда условия? Многие рассказывают про дедовщину.
— На счет дедовщины — такого точно не было. К русским, наоборот, относились с осторожностью. Нас не трогали (смеется). Я был не один, в команде играли еще несколько наших ребят. Мы жили в канадских семьях. Со мной в одном доме жил еще один игрок из команды — канадец. Мы вместе ездили на тренировки. Не могу сказать про лигу Квебека ничего плохого. Условия были нормальными даже для того времени. Нас неплохо кормили, силы на игру были. Это самое главное (смеется).
— Почему вы решили в 18 лет поехать в Канаду? Не самый обычный путь для тех времен, скажем так.
— Челябинск в то время вылетел из первой лиги, и я подумал, что стоит попробовать поехать и посмотреть, как люди живут за океаном в плане того же быта. Плюс я осозновал, что мне нужно набираться опыта в английском. Конечно, первое время было тяжело. Но, находясь там, я быстро адаптировался, что очень помогло мне в дальнейшем.
— На что тогда жили хоккеисты лиги Квебека? Сколько денег вам платили?
— Думаю, что у каждого индивидуально. Мне платили небольшое пособие,
— Что вы могли бы посоветовать современной молодежи? Пойти по пути Свечникова и уехать в юниорскую лигу за океан? Или все же как Капризов, начать в КХЛ и пытаться покорять НХЛ уже состоявшимся хоккеистом?
— У каждого своя голова на плечах. Каждый должен думать, как будет лучше конкретно в его случае. Советовать
— Еще во времена СССР, когда в НХЛ рванули первые советские звезды, они признавали, что отношение со стороны североамериканцев было предвзятым. Позже об этом говорил тот же Наиль Якупов. Вы играли в различных лигах за океаном, заметили ли такую тенденцию?
— Откровенно говоря, нет. В юниорской лиге такого точно не было. Напротив, от русских ребят всегда ждали
Тут надо понимать простую истину — когда попадаешь в команду за океаном, особенно в НХЛ, ты постоянно должен доказывать, что ты достоин там играть. Буквально каждый день.
— Вы три раза выигрывали чемпионаты мира, бывали на встречах с президентом.
— Конечно. Запомнилась, прежде всего, последняя. На ней была неформальная обстановка. Мы приехали в резиденцию президента, просто сидели, общались. Но и в Кремле всегда было приятно побывать. Я все три раза присутствовал на встречах.
— Какое впечатление произвел на вас Путин?
— Он — приятный в общении. Тяжело судить по нескольким встречам, но на крайнем приеме мы хорошо пообщались — посидели, посмеялись.
— Как вы относитесь к тому, что происходит в нашей стране в последние недели? И стоит ли действующим хоккеистам, в том числе играющим за океаном, высказывать свое мнение на этот счет?
— Я спокойной воспринимаю все происходящее. Каждый должен заниматься своим делом, безусловно. Но и у каждого есть право на свое мнение. Однако суждения других людей на счет спортсменов, которые интересуются политикой, также не должны переходить границы.
Что касается оппозиции, у меня есть свое мнение: существуют законы, которые нужно соблюдать. Они были нарушены, значит, человек несет соответствующее наказание. Не знаю, что еще сказать. Все ведь очень просто.
Алёна Гребенькова