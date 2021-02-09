В Минздраве Латвии считают, что ЧМ по хоккею не будет связан с эпидемиологическими рисками

«Если в течение недели из Великобритании прилетело 600 пассажиров, которые бесконтрольно разбрелись по всей стране, то на чемпионат в Ригу прибудут около 1 200 человек, которые будут находиться вместе и контролироваться, — сказал Думпис в интервью местной газете Latvijas Avize. — Я здесь не вижу больших проблем. Это будут профессионалы, которые привыкли жить и играть в “пузырях”».

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) 2 февраля принял решение провести все игры чемпионата мира в Латвии. Изначально матчи должны были пройти в Минске и Риге, но 18 января совет IIHF принял решение лишить столицу Белоруссии права на проведение части турнира. Латвия во второй раз примет турнир, впервые мировое первенство прошло в Риге в 2006 году.