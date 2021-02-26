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13:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Лукашенко назвал белорусских спортсменов виновными в лишении страны ЧМ по хоккею

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил спортсменов в лишении страны права проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года.

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Источник: РИА "Новости"

По его мнению, некоторые атлеты, воспитанные местными тренерами, стояли в приемных международных организаций, выпрашивая санкции против своей страны. Лукашенко отметил, что именно с их подачи было принято решение о переносе мирового хоккейного первенства. «Скажу одно: на предательстве Родины счастья не построишь», — подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии также добавил, что абсолютное большинство спортсменов — настоящие патриоты. По словам Лукашенко, они без остатка отдают свой талант, силу и энергию для победы во имя страны.

О том, что Белоруссию лишили права проведения чемпионата мира 2021 года, стало известно 18 января. Международная федерация хоккея (IIHF) объяснила решение неспособностью гарантировать безопасность участникам турнира и болельщикам.

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