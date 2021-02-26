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13:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия примет молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году

Россия примет молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР) 26 февраля.

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Источник: Спорт-Экспресс

Российская федерация заключила соглашение с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) о проведении турнира в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.

В мае 2023 года Россия также примет чемпионат мира по хоккею, который состоится в Санкт-Петербурге.

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