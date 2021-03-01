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14:30 (мск), источник: ТАСС

Российские хоккеисты выступят на чемпионате мира под флагом национальной федерации или ОКР

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Россияне примут участие в чемпионате мира 2021 года под флагом Федерации хоккея России (ФХР) или Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом журналистам рассказал исполнительный директор федерации Дмитрий Курбатов.

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Источник: РИА "Новости"

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены вынуждены выступать без национального флага и гимна на чемпионатах мира и Олимпийских играх до 16 декабря 2022 года.

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Россия

«Что касается чемпионата мира, все будет хорошо — заверения получены, решения приняты, наши спортсмены примут участие, — сказал Курбатов. — Хоккеисты будут представлять или свою федерацию, или Олимпийский комитет России. На логотипе ОКР изображен триколор, так что, если знак наших спортсменов будет на груди, никаких сомнений в том, какую сборную они представляют, ни у кого не будет».

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня. Игры турнира состоятся в Риге на «Арене-Рига» и в Олимпийском спортивном центре. Россияне выступят в группе А. В первой встрече россияне сыграют с чехами 21 мая. На следующий день состоится матч со сборной Великобритании, 24 мая — со сборной Словакии, 26 мая — со сборной Дании, 29 мая — с командой Швейцарии, 31 мая — со сборной Швеции, завершат групповой этап россияне матчем с белорусами 1 июня.

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