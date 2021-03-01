Российские хоккеисты выступят на чемпионате мира под флагом национальной федерации или ОКР

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены вынуждены выступать без национального флага и гимна на чемпионатах мира и Олимпийских играх до 16 декабря 2022 года.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--eace443a1a2c506b4818" data-vnd="eace443a1a2c506b4818" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=eace443a1a2c506b4818" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Россия

«Что касается чемпионата мира, все будет хорошо — заверения получены, решения приняты, наши спортсмены примут участие, — сказал Курбатов. — Хоккеисты будут представлять или свою федерацию, или Олимпийский комитет России. На логотипе ОКР изображен триколор, так что, если знак наших спортсменов будет на груди, никаких сомнений в том, какую сборную они представляют, ни у кого не будет».