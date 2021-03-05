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14:15 (мск), источник: ТАСС

Кабмин рассмотрит дофинансирование строительства ледовой арены в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин обещал рассмотреть вопросы дофинансирования строительства ледовой арены в Новосибирске к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. В пятницу он встретился с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, который рассказал о подготовке к чемпионату.

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Источник: РИА "Новости"

«Так сложилось, что основную финансовую нагрузку по линии этого объекта несет областной бюджет, софинансирование федеральное в общей сумме 35%. Ряд других объектов также полностью на консолидированном бюджете области», — сказал глава региона.

Травников попросил главу правительства рассмотреть возможность дополнительного федерального финансирования на создание объекта, который станет домашней ареной для клуба «Сибирь». Это, добавил губернатор, позволило бы перераспределить средства равномерно на все объекты и своевременно завершить к чемпионату и ледовый дворец, и строительство станции метро, и другие мероприятия по благоустройству.

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«Событие большое, международное. Без сомнения, рассмотрим все возможные варианты, я дам соответствующее поручение, как только вернусь в правительство, чтобы посмотреть, что можно сделать. Соответственно, рассмотрим также вопросы, связанные с финансированием», — сказал Мишустин.

Международная федерация хоккея утвердила решение о проведении молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Матчи турнира будут проходить на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с прилегающей к ней инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей. Половина средств пойдет на строительство самой спортивной площадки, остальная часть — на станцию метро «Спортивная», обустройство набережной и прилегающей территории.

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