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15:48 (мск), источник: ТАСС

Российские хоккеисты выступят под флагом ОКР и с гимном международной федерации на ЧМ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Гимн Международной федерации хоккея (IIHF) заменит российский на чемпионате мира, который пройдет в Риге. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

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Источник: РИА "Новости"

Решение было принято в ходе заседания совета IIHF, которое проходит в Москве.

«Вместо российского гимна будет звучать гимн IIHF. Сборная России выступит под флагом Олимпийского комитета России», — рассказал источник.

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские команды не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. На проходившем в конце февраля — начале марта чемпионате мира по лыжным видам спорта российская команда также выступала под флагом ОКР, а в честь победы лыжника Александра Большунова звучал гимн Международной федерации лыжного спорта. На прошедшем в феврале чемпионате мира по конькобежному спорту в честь победы Ангелины Голиковой играл музыкальный фрагмент из Концерта № 1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

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