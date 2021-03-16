Российские хоккеисты выступят под флагом ОКР и с гимном международной федерации на ЧМ

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские команды не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. На проходившем в конце февраля — начале марта чемпионате мира по лыжным видам спорта российская команда также выступала под флагом ОКР, а в честь победы лыжника Александра Большунова звучал гимн Международной федерации лыжного спорта. На прошедшем в феврале чемпионате мира по конькобежному спорту в честь победы Ангелины Голиковой играл музыкальный фрагмент из Концерта № 1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.