Фазель подтвердил, что игроки и персонал сборных на чемпионате мира будут жить в «пузыре»

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. В начале февраля руководитель департамента спорта Министерства образования и науки Латвии Эдгарс Северс заявил, что турнир пройдет в формате «пузыря».

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«Мы обсуждали вопрос проведения чемпионата мира с нашей медицинской группой. В первую очередь мы должны заботиться о здоровье игроков. Команды и персонал будут находиться в “пузыре”. Мы также обсуждали вопросы работы медиа. Но будут ли зрители и будет ли конгресс IIHF — это то, что нам еще предстоит обсудить», — отметил Фазель.

Президент IIHF подчеркнул, что вопрос допуска зрителей на матчи турнира пока не решен. «Наша концепция относительно игроков и персонала уже готова, они будут в “пузыре”. Если мы сможем сыграть со зрителями, это будет очень хорошо. По конгрессу главная проблема заключается в том, смогут ли все члены приехать», — сказал Фазель.