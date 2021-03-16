Текущие события
Хоккей. НХЛ
17.03
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
17.03
Нью-Джерси Дэвилз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
17.03
Питтсбург Пингвинз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
17.03
Детройт Ред Уингз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
17.03
Миннесота Уайлд
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
17.03
Даллас Старз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
17.03
Колорадо Эвеланш
Анахайм Дакс
Все события
Фоторепортажи
10Косторная: слезы после шестого места
25Помазун не спас, Влашич не забил пенальти. Как «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»
17:10 (мск), источник: ТАСС

Фазель подтвердил, что игроки и персонал сборных на чемпионате мира будут жить в «пузыре»

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Игроки и персонал сборных на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Риге будут жить в «пузыре». Об этом журналистам после совета Международной федерации хоккея (IIHF) в Москве сообщил президент организации Рене Фазель.

Наверх
COVID-19: новые случаи за 90 дней
Россия
Полная статистика
Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. В начале февраля руководитель департамента спорта Министерства образования и науки Латвии Эдгарс Северс заявил, что турнир пройдет в формате «пузыря».

Читайте также
Фазель прокомментировал перенос ЧМ-2021 по хоккею из Минска

«Мы обсуждали вопрос проведения чемпионата мира с нашей медицинской группой. В первую очередь мы должны заботиться о здоровье игроков. Команды и персонал будут находиться в “пузыре”. Мы также обсуждали вопросы работы медиа. Но будут ли зрители и будет ли конгресс IIHF — это то, что нам еще предстоит обсудить», — отметил Фазель.

Президент IIHF подчеркнул, что вопрос допуска зрителей на матчи турнира пока не решен. «Наша концепция относительно игроков и персонала уже готова, они будут в “пузыре”. Если мы сможем сыграть со зрителями, это будет очень хорошо. По конгрессу главная проблема заключается в том, смогут ли все члены приехать», — сказал Фазель.

Российские хоккеисты на чемпионате мира выступят в группе А. В первой встрече россияне сыграют с чехами 21 мая. На следующий день состоится матч со сборной Великобритании, 24 мая — со сборной Словакии, 26 мая — со сборной Дании, 29 мая — с командой Швейцарии, 31 мая — со сборной Швеции, завершат групповой этап подопечные Валерия Брагина встречей с белорусами 1 июня.

Читайте также
 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Авербух прокомментировал выступление фигуристок школы Тутберидзе
Большая трагедия в российском хоккее. Шайба унесла жизнь игрока
Получивший травму игрок «Спартака» готовится к матчу с «Уралом»
Олимпийский чемпион по биатлону объявил о завершении карьеры
«Челси» устоит против «Атлетико»: Топ-5 ставок на еврокубки
Гимн ИИХФ вместо «Катюши»: с чем Россия поедет на хоккейный ЧМ
Российскую лыжницу задержали с героином
Весенние кроссовки и куртки продают по смешным ценам
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь