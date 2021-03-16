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19:02 (мск), источник: Газета.Ру

Гимн ИИХФ вместо «Катюши»: с чем Россия поедет на хоккейный ЧМ

Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение по флаг и гимну, которые будут сопровождать выступление национальной сборной России на ближайшем чемпионате мира. Ими станут флаг Олимпийского комитета России (ОКР) и гимн самой ИИХФ соответственно.

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Источник: РИА "Новости"

16 марта стало известно, что Международная хоккейная федерация (ИИХФ) определилась в вопросе флага для национальной сборной России и гимна, который будет сопровождать ее выступления на ближайшем чемпионате мира.

По информации РИА Новости, ссылающегося на источник, близкий к федерации, в качестве замены для национального гимна России будет использоваться гимн самой Международной федерации хоккея. Ну, а флагом команды Валерия Брагина на турнире будет флаг Олимпийского комитета России (ОКР).

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Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в качестве наказания отечественному спорту за признанное агентством существование в стране государственной системы поддержки допинга и фальсификацию данных Московской антидопинговой лаборатории среди прочего запретило российским спортсменам по всем видам спорта на чемпионатах мира и Олимпийских играх использование национальной символики в течение двух лет.

Команда
Россия

Вердикт WADA был подтвержден после апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне в декабре 2020 года и вступил в силу. Использовать российские флаг и гимн на чемпионатах мира теперь запрещено до 16 декабря 2022 года.

Это решение коснется, например, даже футбольного мундиаля-2022 в Катаре, если сборная Станислава Черчесова туда, конечно, пробьется. Без национальной символики будет даже гоняться в чемпионате «Формулы-1» Никита Мазепин, ставший в 2021 году пилотом «Хааса».

Что до хоккея, то вопрос с флагом Олимпийского комитета России особых вопросов не вызвал, и это решение изначально устраивало всех и было принято без проблем.

С гимном же ситуация получилась совсем иной. Предлагались разные варианты песни, которая будет звучать перед матчами сборной России и на награждении, если команда Брагина попадет на пьедестал почета.

Одним из вариантов называлась «Патриотическая песня» Михаила Глинки, написанная в 1833 году и бывшая гимном страны с 1990 по 2000 годы, пока Госдума не вернула в качестве национального гимна музыку Александра Александрова, являвшуюся главной в Советском Союзе, с новыми словами Сергея Михалкова.

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Впрочем, наиболее вероятным и всеми в России одобренным вариантом называлась военно-патриотическая песня «Катюша», которую, например, часто во время матчей исполняют футбольные фанаты отечественных клубов, в том числе и в играх еврокубков.

Однако CAS и WADA забраковали этот вариант, в том числе и из-за военной направленности текста.

Гимн ИИХФ — вариант максимально нейтральный, который точно не вызовет нареканий у регулирующих исполнение наказания в отношении российского спорта организаций.

Сам чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Изначально многострадальный турнир должен был пройти в столицах Латвии и Белорусии — Риги и Минске соответственно.

Вообще они должны были принять мировой форум еще годом ранее, но тогда турнир был отменен из-за пандемии коронавируса, а право быть хозяевами для городов было перенесено на один год.

Однако в итоге ИИХФ, без особого желания, но и без вариантов на другое решение, лишила Минск чемпионата из-за политической ситуации в Белоруссии, где до сих пор идет противостояние переизбранного на новый срок президента Александра Лукашенко и тех жителей страны, которые не признали итоги выборов.

Федерация хоккея России вроде бы была готова предоставить в качестве замены Минску Санкт-Петербург, однако этот вариант не мог быть рассмотрен из-за запрета на проведение в стране международных соревнований такого статуса на все тот же срок до 16 декабря 2022 года.

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Не до конца понятна ситуация и с самой сборной России. В том плане, что не так очевидно имя главного тренера на турнире. Валерий Брагин, возглавивший одновременно санкт-петербургский СКА и национальную команду, свозил ее только на один этап Еврохоккейтура из трех, а питерский клуб, по слухам, покинет по окончании сезона.

Таким образом, вполне вероятно, что заменивший его на посту главного тренера молодежной сборной и возглавлявший команду на двух этапах Евротура Игорь Ларионов либо войдет в тренерский штаб сборной на ЧМ, либо и вовсе заменит Брагина уже в Риге.

Хотя официальной информации по этому поводу на данный момент из штаба «Красной машины» не поступало, так что по умолчанию рулевым остается все-таки Валерий Камбэкович, как называют Брагина в хоккейном мире.

Александр Седов

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